Timberland® viert vakmanschap – Herfst/Winter 2026

De Herfst/Winter 2026 kleding- en schoenencollecties van Timberland bevestigen de toewijding van het merk aan de moderne doorontwikkeling van traditioneel vakmanschap. De collecties zijn ontworpen voor alle weersomstandigheden en zijn tegelijkertijd diep geworteld in de tijdloze heritage-stijl. De lancering vindt plaats in de vroege herfst met een focus op back-to-campus looks. Dit wordt gevolgd door een street-edit waarin hoogwaardig leer en denim centraal staan. Het seizoen eindigt met casual, op de Alpen geïnspireerde stijlen voor de koude feestmaanden.

In de herfst brengt Timberland ook een eerbetoon aan iconische silhouetten zoals de Field Boot en de Euro Hiker. Deze verschijnen in diverse kleurvarianten, waaronder de legendarische ‘Beef & Broccoli’.

Beeld: Timberland

Back to Campus

Timberland is ontstaan in New England, de thuisbasis van schilderachtige landschappen en gerenommeerde universiteiten die de Amerikaanse collegestijl hebben gevormd. Het merk blijft veelzijdige klassiekers, geworteld in deze regio, opnieuw interpreteren. De back-to-campus basics zijn eenvoudig te combineren en te stylen, perfect voor de eerste herfstdagen.

Highlights van de collectie

Women’s Timberland® 25 6-Inch Boot: Moderne comfortinnovatie ontmoet het iconische 6-inch silhouet. Een nieuwe boot die honderd procent Timberland is, maar 25 procent lichter dan het origineel.

Men’s Long Sleeve Rugby Polo: Klassieke rugbystrepen met een krachtig blauw accent; honderd procent katoen.

Men’s 6-Inch Premium Waterproof Boot: Verkrijgbaar in vintage wit, harig suède geïnspireerd op de ‘Yeti’-mythologie.

Women’s Clog Shoe: Een combinatie van comfort en stijl, gemaakt van nubuckleer.

Men’s 3-Eye Lug Handsewn Boat Shoe: Het iconische silhouet in premium leer.

Beeld: Timberland

Beeld: Timberland

Tijdloze favorieten van Timberland

Dit seizoen duikt Timberland in de archieven en tilt de meest iconische silhouetten van het merk naar een hoger niveau. Een perfect voorbeeld hiervan is de populaire kleurvariant ‘Beef & Broccoli’. Sinds 1983 laat de Waterproof Field Boot wereldwijd zijn sporen na. De functionaliteit is diep geworteld in het outdoor-DNA. Zijn duurzaamheid, het anti-vermoeidheidsvoetbed, de isolatie en waterdichtheid maken het de ultieme outdoor-boot.

De Eurohiker zorgde in 1988 voor een revolutie in de wereld van de toen zware, logge wandelschoenen. Timberland combineerde het klassieke hiker-silhouet met een lichte zool, wat een compleet nieuwe draagervaring creëerde. Al snel werd het een must-have voor in de stad: robuust, comfortabel en met een onmiskenbare stijl. De Wenham Leather Field Coat vertaalt Timberlands leertraditie naar een tijdloos silhouet. Elegant en stijlvol, het perfecte kledingstuk voor elke herfstlook.

Streetwear Essentials

Vakmanschap in leer en functionaliteit staan centraal bij Timberland. Dit is zichtbaar in iconische schoensilhouetten en de ‘Black and Blue’-denimcollectie. Deze stijlen zijn gemaakt van geselecteerd premium Timberland®-leer en bewerkt met tijdloze verf-, was- en afwerkingstechnieken, ontworpen voor een lange levensduur. Na verloop van tijd ontwikkelt het leer extra karakter en een natuurlijke patina. De denimcollectie bestaat uit duurzame, ademende materialen zoals gerecycled katoen, selvedge denim en Tencel® Lyocell. De collectie is verkrijgbaar in een reeks op de natuur geïnspireerde wassingen en biedt pasvormen van slim tot baggy.

Beeld: Timberland

Beeld: Timberland

Highlights van de collectie

Men’s Euro Hiker: het iconische silhouet van hoogwaardig, volnerf zwart leer.

Men’s Stratham Leather Bomber: veelzijdig bomberjack met rits, gemaakt van hoogwaardig volnerfleer.

Women’s Euro Hiker Low: Premium volnerfleer in een laag hiker-silhouet.

Women’s Archive Insulated Trucker Denim Jacket: ideaal voor koele herfstdagen en -nachten.

Men’s Waterproof Parka: een all-weather essential die je droog houdt en er stijlvol uitziet.

Men’s Britton Drive Lace Up Boot Mid: de perfecte alledaagse laars – comfortabel en veelzijdig voor elke gelegenheid.

Women’s Denim Long Sleeve Shirt: een tijdloos item voor een relaxte all-denim look.

Women’s Chelsea Boot Mid: klassiek silhouet met een tijdloze stijl en hoog draagcomfort.

Alpine Cozy Holiday

Timberland is dé plek voor winterbestendige kleding. Of het nu is om je eigen garderobe aan te vullen of als cadeau voor outdoorliefhebbers, hier vind je veelzijdige producten om warm en stijlvol de koude seizoenen door te komen. Van grofgebreide truien, zachte sokken en sjaals tot robuuste laarzen van hoogwaardig gewaxt leer: deze collectie biedt voor ieder wat wils.

Beeld: Timberland

Highlights van de collectie

Men’s Camo ¼ Zip Sweater: grofgebreid, warm en veelzijdig in olijfgroen.

Men’s Timberland® 6-Inch Premium Boots: warm en waterdicht, gemaakt van hoogwaardig gewaxt leer.

Women’s Water Repellent Quilted Jacket: een lichtgewicht gewatteerd jack dat beschermt tegen kou en regen, voor zorgeloze momenten buiten.

De Herfst/Winter 26-collecties van Timberland zijn vanaf augustus 2026 verkrijgbaar in Timberland®-winkels, bij retailpartners en op de Timberland®-website.

