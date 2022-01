Timeless Fashion Attitude

Het icoon van de Swinging Sixties is weer helemaal terug van weggeweest ! Het afgelopen jaar is de her-lancering van SCHOLL waanzinnig populair geweest bij retailers in de UK, Italië, Frankrijk, Duitsland , ... en nu is het onze beurt !

Haute Comfort

De casualisering van werk-thuis-lounge looks legt de nadruk op comfort, functionaliteit en draaggemak. Toch zullen mensen nooit stijl opgeven. Er is geen beter moment om de boodschap van HAUTE COMFORT te brengen en te laten zien dat comfort en stijl elkaar niet uitsluiten.

Beeld: SCHOLL

Een Succesvolle Start

Op social media is er al een mega hype voor de Pescura sandaal, met een jong mode-gedreven publiek dat dol is op onze producten.

Tegen het einde van 2021 zal SCHOLL 60 miljoen unieke impressies hebben bereikt, uit 10 landen.

Redacteuren van bekende modebladen als VOGUE, ELLE & VANITY Fair hebben reeds verslag gedaan van de wedergeboorte van SCHOLL. VOGUE heeft de Pescura zelfs verkozen tot een van hun favoriete sandalen.

... en SCHOLL ligt al op de planken van internationale topzaken zoals Le Bon Marché, Selfridges, Kadewe , Breuninger, La Rinascente , El cortes Ingles, Merci, the Wants shoes, en vele toonaangevende modeboetieks.

Voor 2022 zijn er verschillende collabs gepland met gerenommeerde designermerken , mode academies, artiesten enz…

Beeld: SCHOLL

Lancering Benelux

Vanaf 2022 zal Looks Agencies de modieuze SCHOLL ICONIC, de commerciële SCHOLL COLLECTION en SCHOLL KIDS voor coole kiddo's , collecties introduceren op de Benelux markt.

Join Us

De verrassend aantrekkelijke collectie F/W'22 wordt gelanceerd vanaf 7 januari . Voor de vroege vogels zal er een beperkte en exclusieve aanbieding zijn om reeds deel te nemen aan het project vanaf S/S '22.