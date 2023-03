Tiny Crafter: The New Chapter presenteert FW23 collectie

The New Chapter gaat elk seizoen samen met verschillende moeders aan de slag om weer de mooiste chapters samen te stellen. Unieke verhalen worden verzameld en vertaald naar handgeschilderde prints en een bijpassende collectie. Samen met de moeders brainstormen we over een thema voor een chapter. Dan gaan we aan de slag met het maken van een moodboard. Aan de hand van het moodboard bepalen we samen met de moeders het kleurenpallet en stellen we een kleurenkaart samen voor hun chapter. Vervolgens kijken we samen naar welke styles we in de collectie willen we toevoegen en vervolgens volgen de eerste ideeën voor de print(s). Onze illustrator laat haar creatieve brein werken en schetst de allereerste ideeën op papier om vervolgens samen met ons naar een perfecte print te werken! We nemen je graag mee in dit proces. Neem snel een kijkje in het proces van een van onze nieuwste chapters!

Voor de collectie van Winter 2023 hebben we, onder andere, gezeten met Anne-Laure Lievense. Anne-Laure en haar Bob kwamen gezellig langs bij ons op kantoor. We hebben samen een start gemaakt aan hun chapter! Het thema was meteen overduidelijk. Anne-Laure en Bob zijn beiden enorm handig en gaan helemaal los in hun eigen klushuis. Zelfs de kleinste in huis helpt mee. Maken, bouwen, ontwerpen en creativiteit staat centraal in hun gezinnetje. Het was dan ook snel duidelijk dat dit chapter volledig in het teken van doe-het-zelf-projecten moest komen te staan. Een collectie met materialen die tegen een stootje kunnen en heel comfortabel zijn. Stoere en comfy workwear geschikt voor de kleine klussers. En natuurlijk een volledig handgeschilderde bijpassende print gemaakt door illustrator Aniek Bartels.

Chapter ‘Tiny Crafter’ is, samen met onze andere nieuwe chapters, vanaf eind dit jaar te koop via the-newchapter.com of bij één van onze verkooppunten.

Liefs, The New Chapter