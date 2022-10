TMO’s studentenvereniging Changeant viert 35-jarig bestaan

Wie op TMO heeft gezeten kent ongetwijfeld de enige studentenvereniging van de hogeschool: SV Changeant. De vereniging staat voor meer dan alleen feesten. De functie van netwerkplatform voor de (oud-)leden die nagenoeg allemaal in de fashionbranche werkzaam zijn – of gaan werken - , is evenzo belangrijk. De eerstvolgende netwerkborrel is er een van formaat, namelijk de viering van het 35-jarig jubileum van de vereniging.

Vorig jaar vierde Changeant haar 35e verjaardag met een Lustrumweek waarin ook een reünie stond gepland. Omdat juist de netwerkfunctie van de vereniging zo hoog in het vaandel staat, was er tevens een reünie voor (oud-)leden gepland. Door corona kon deze niet doorgaan, maar de jarige vereniging heeft een nieuwe datum voor het event gepland: 30 oktober.

“Onze oud-leden zijn net zo belangrijk als de huidige leden en ook hen willen we in het zonnetje zetten en danken voor jaren van steun en gezelligheid. De kernwaarde van Changeant is niet voor niets ‘vrienden en netwerk voor het leven’, aldus Changeant-voorzitter Karlijn van der Zanden.

Het is eindelijk weer mogelijk om met je oud-studiegenoten weer een biertje te doen op het voor jullie welbekende TMO-terrein. De borrel zal van 16:00 tot 20:00 uur plaatsvinden. Aanmelden kan via onderstaande link of stuur ons een berichtje op Instagram @svchangeant.

https://www.ticketkantoor.nl/shop/Changeantreunie