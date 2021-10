TMO Trend Expo 2021

Twee keer per jaar organiseren TMO-studenten het inmiddels traditionele evenement Trend Expo. De expo heeft steeds een wisselend thema, dit semester is het thema: ‘Wake Up’. De studenten zijn op zoek gegaan naar de huidige ontwikkelingen en trends in de samenleving die zichtbaar worden tijdens het evenement. De studenten tonen niet alleen de maatschappelijke trend, ook komen zij met oplossingen. De Trend Expo wordt gepresenteerd middels een webinar op 14 oktober 2021 via de website www.trendexpo.nl.

Het thema ‘Wake up’

Uit het uitgevoerde onderzoek is gebleken dat de samenleving zich in een ‘slaaptoestand’ bevindt. Mensen leven in hun eigen ‘bubbel’ en luisteren niet meer naar elkaar. Maatschappelijke problemen hopen zich daardoor op en worden niet opgelost. Mensen en bedrijven moeten de verbinding met elkaar aangaan om samen meer te kunnen bereiken. Daarvoor is meer transparantie nodig, want dit zorgt voor het nodige vertrouwen.

“Wat gebeurt er als we ontwaken?”

Op 14 oktober zullen de TMO-studenten u het verhaal van ‘Wake Up’ vertellen. De Trend Expo is op de fashion- en lifestylebranche gericht en is hét evenement om te worden geïnformeerd en geïnspireerd over de toekomstige ontwikkelingen.

U bent uitgenodigd om op 14 oktober de Trend Expo te bekijken op www.trendexpo2021.nl. Op deze website kunt u informatie vinden over het onderzoek. U kunt de ontwikkelingen volgen via Instagram, LinkedIn en Facebook via @trendexpo2021.