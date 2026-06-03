Tom Tailor en Denim Tom Tailor: Tassen voor Lente/Zomer 2027

TOM TAILOR Tassen: Lente/Zomer 2027

City Chic

Moderne, stadse elegantie met een minimalistische en functionele verfijning. De collectie ‘City Chic’ is casual, verfijnd en modern. Een combinatie van gladde nylon materialen met elegante riem- en ceintuurdetails geeft de modellen een modieuze touch. Klassieke vormen krijgen een nieuwe interpretatie door strakke lijnen en functionele elegantie. De veelzijdige modellen zijn perfect voor dagelijks gebruik. Het kleurenpalet focust op tijdloos zwart, beige, taupe en zacht off-white. Accenten van licht kaki en zachtgeel zorgen voor een frisse voorjaarslook.

Credits: TOM TAILOR

Seaside Story

Casual charme in kuststijl met speelse, zomerse accenten. De collectie ‘Seaside Story’ vangt de ontspannen charme van uitstapjes naar de kust, met casual pasvormen, speelse prints en maritieme strepen. Lichte canvas- en textielstoffen zorgen voor een ongedwongen en zomers gevoel. De klassieke kleuren creëren een elegante en lichte uitstraling. Zwart-, beige- en donkerblauwtinten, gecombineerd met camel en helderwit, worden opgefrist met accenten in middenblauw en zachtroze. Dit geeft de collectie een speelse, seizoensgebonden touch.

Credits: TOM TAILOR

Vacation Mood

Ontspannen vakantietexturen met een moeiteloze stijl voor warme dagen. ‘Vacation Mood’ staat voor een ontspannen zomerlook met natuurlijke materialen, losse silhouetten en ambachtelijke details. Texturen van raffia en subtiele franjeaccenten zorgen voor een zomerse stijl, optimaal voor uitstapjes bij warme temperaturen en voor in de vrije tijd. Het aardse kleurenpalet van zwart, donkerbruin, camel en beige wordt verrijkt met heldere koraalaccenten, die de collectie warmte en energie geven.

Credits: TOM TAILOR

Denim TOM TAILOR Tassen: Lente/Zomer 2027

Summer Breeze

‘Summer Breeze’ is een speelse en dynamische collectie, geïnspireerd op zorgeloze zomerdagen en een ontspannen vakantielook.

Sportieve nylon en mesh materialen worden gecombineerd met licht corduroy, natuurlijk raffia en aangename zomerse stoffen. Dit resulteert in casual en modieuze modellen.

Speelse details zoals hartjes- en streepprints, opvallende opschriften en accenten met sportieve trekkoorden tot zachte franjes, bepalen het karakter van de collectie.

Credits: Denim TOM TAILOR

Het kleurenpalet combineert veelzijdig zwart, beige, camel, middenblauw en off-white met frisse accenten in roze en geel voor een levendige, seizoensgebonden touch.

Credits: Denim TOM TAILOR