Tommy Hilfiger benoemt Zhou Guanyu tot wereldwijde merkambassadeur

Het Amerikaanse modemerk Tommy Hilfiger, onderdeel van PVH Corp. (NYSE: PVH), benoemt Zhou Guanyu tot zijn nieuwste wereldwijde merkambassadeur. De aankondiging bouwt voort op de bestaande samenwerking van Tommy Hilfiger met het Cadillac Formule 1-team, waarvoor het merk de officiële kledingpartner is.

Zhou is de eerste Formule 1-coureur van China en momenteel reservecoureur voor het Cadillac-team. Hij wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke hedendaagse stemmen in de autosport. Volgens het merk brengt zijn persoonlijke stijl een wereldwijde aantrekkingskracht en een frisse kijk op de Tommy Hilfiger-familie. De rol van Tommy Hilfiger als officiële kledingpartner plaatst de ontwerpen al langs het circuit bij het Cadillac-team. Het ambassadeurschap breidt die relatie uit van sponsoring naar een meer persoonlijke, op stijl gerichte samenwerking met een van de coureurs van het team.

“Zhou Guanyu vertegenwoordigt een nieuwe generatie talent met een invloed die veel verder reikt dan het racecircuit,” aldus Tommy Hilfiger, oprichter van het merk. “Wat mij het meest boeit, is de manier waarop hij stijl benadert: met zelfvertrouwen, individualiteit en authenticiteit. Ik kijk ernaar uit om te zien hoe hij dat moderne perspectief toevoegt aan onze visie van ‘Prep Made Current’.”

“Mode is een deel van mijn DNA. Ik ben opgegroeid met het besef dat kleding niet alleen praktisch is; het is een complete taal,” aldus Zhou. “Stijl is een kans om je verhaal te vertellen zonder woorden. Decennialang heeft Tommy Hilfiger geholpen de persoonlijkheid achter de helm te tonen, waardoor individualiteit een deel van de sport kon worden. Ik ben er trots op deel uit te maken van die erfenis en het merk te vertegenwoordigen op en naast het circuit.”

De samenwerking versterkt de positie van Tommy Hilfiger op het snijvlak van sport, stijl en hedendaagse cultuur. Nu de autosport wereldwijd in populariteit blijft groeien, zal de connectie van Zhou met jongere, stijlbewuste fans volgens het merk helpen het bereik te vergroten. Hij voegt zich bij een reeks ambassadeurs, waaronder Lewis Hamilton, Checo Pérez, Rafael Nadal en Thierry Henry. Dit onderstreept de voortdurende focus van Tommy Hilfiger op sportfiguren wier invloed verder reikt dan hun eigen discipline.

Beeld: Tommy Hilfiger

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