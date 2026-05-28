Tommy Hilfiger en Liverpool FC brengen preppy stijl naar een iconische voetbalzomer

Tommy Hilfiger, onderdeel van PVH Corp., presenteert een nieuwe campagne met de meest iconische spelers van Liverpool FC. De campagne toont de zomercollectie van 2026, op een moment dat voetbal zich voorbereidt op een culturele mijlpaal.

Tegen een achtergrond van optimistische en levendige beelden komen de spelers vol verwachting bijeen. Velen van hen staan op het punt om internationaal te spelen op het grootste podium ter wereld. Ondertussen blijft de samenwerking een visie op stijl vormgeven voor het nieuwe tijdperk van de sport.

De campagne focust op het gedrag van atleten wanneer de wereldwijde aandacht op zijn hoogtepunt is. Het verkent de bredere cultuur rondom modern voetbal, waarin mode en de wereld van de sport meer dan ooit met elkaar verbonden zijn. Een selectie van intieme scènes, vastgelegd nabij Anfield door Alisdair McLellan, wordt gecombineerd met krachtige portretten. Ook zijn er momenten van de aankomst van het team die de overstap van club naar nationaal elftal weerspiegelen. De mannelijke spelers van Liverpool FC definiëren stijl op hun eigen manier.

Beeld: Tommy Hilfiger

“Ik heb sport altijd beschouwd als een van de krachtigste culturele talen: het verbindt mensen via identiteit, emotie en persoonlijke expressie”, aldus Tommy Hilfiger. “Wat mij vandaag de dag enthousiast maakt over voetbal, is hoe persoonlijke stijl een onderdeel is geworden van dat discours. Deze campagne toont de spelers van Liverpool FC die onze Tommy-iconen naar een nieuw tijdperk van sportieve invloed en moderne kleding brengen”.

Als weerspiegeling van de visie van deze samenwerking, geeft elke speler zijn eigen draai aan de iconische en moderne ‘preppy’ stijl van TOMMY HILFIGER. Ze dragen op maat gemaakte looks uit de zomercollectie van 2026. Gekleed in verfijnde maatwerkkleding, zoals de linnen blazer, tonen Dominik Szoboszlai en Cody Gakpo hun sartoriale interpretatie van de ‘tunnel walk’-stijl. Alexis Mac Allister en Alexander Isak kiezen voor een meer ingetogen benadering van de preppy Tommy-stijl met de iconische kabelgebreide polo en chino's.

Beeld: Tommy Hilfiger

Elke look is gebaseerd op het kenmerkende palet van rood, wit en blauw. Een subtiele knipoog naar het nautische erfgoed van het merk is terug te zien in de Bretonse strepen en op zee geïnspireerde bovenkleding. Het resultaat is een vernieuwde expressie van ‘Prep Made Current’, een benadering die Amerikaanse klassiekers moderniseert door middel van pasvorm, stof en kleur. Geworteld in traditie en gevormd door individualiteit, is elke look persoonlijk, zelfverzekerd en onderscheidend.

Al meer dan 40 jaar bouwt Tommy Hilfiger aan een erfenis gebaseerd op de samensmelting van F.A.M.E.S. — Fashion, Music, Entertainment en Sport — en heeft het de kledingstijl van atleten op iconische culturele momenten bepaald. Dit begon met de sponsoring van Formule 1®️-teams in de jaren negentig. Later kleedde het merk de coureurs van het Cadillac Formule 1®️-team, Valtteri Bottas en Checo Pérez, bij spraakmakende optredens wereldwijd. Nu is er de samenwerking met American football-icoon Travis Kelce. Zo heeft het merk voortdurend het imago van sportsterren op het wereldtoneel gevormd.

Die connectie wordt voortgezet via de rol van Tommy Hilfiger als officiële wereldwijde partner van Liverpool FC. Nu voetbal deze zomer de wereldwijde aandacht trekt, krijgt de erfenis van het merk een nieuwe betekenis. Deze wordt uitgedrukt door de spelers die het spel vandaag de dag vormgeven.

Beeld: Tommy Hilfiger

De zomercollectie van 2026 is het hele seizoen verkrijgbaar op tommy.com, in TOMMY HILFIGER-winkels wereldwijd en via geselecteerde distributeurs. Vrienden en volgers van het merk worden uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek op sociale media via #TommyHilfiger, @TommyHilfiger en @LiverpoolFC.