Tommy Hilfiger nodigt een nieuwe generatie uit in zijn wereld van klassieke Amerikaanse stijl voor de Lente 2026-campagne

Tommy Hilfiger, onderdeel van PVH Corp. [NYSE: PVH], kondigt de Lente 2026-campagne aan als een uitnodiging in de wereld van comfort, warmte en entertainment van de heer Tommy Hilfiger. De campagne, geïnspireerd op vier decennia waarin mode werd samengebracht met kunst, muziek, entertainment en sport, weerspiegelt een levensstijl gebaseerd op zelfvertrouwen, charme en de kunst van het goede leven.

Credits: Tommy Hilfiger

“Veertig jaar lang heb ik mijn merk gebouwd op een oneindige nieuwsgierigheid, het geloof in groots dromen en de liefde voor het samenbrengen van mensen”, zegt Tommy Hilfiger. “Vanaf het begin zocht ik naar creatieve stemmen die de popcultuur vormgeven om die visie te leiden. Dit seizoen nodigen we een intergenerationele cast van iconen en hedendaagse stemmen uit voor het ultieme lentefeest om mijn manier van leven te delen. Het is een viering vol persoonlijkheid en moderne Amerikaanse stijl.”

De campagne, die de eenvoud en warmte van het Tommy Hilfiger-universum vastlegt, brengt een cast samen onder leiding van F.A.M.E.S. – zijn model voor stijl en oneindige inspiratie, waarin mode, kunst, muziek, entertainment en sport samenkomen. Patrick Schwarzenegger en Abby Champion voeren de gastenlijst aan. Zij worden vergezeld door oude vrienden van het merk, Lionel Richie en Iman. Ook hedendaagse stemmen zoals MGK, Checo Pérez, Lucien Laviscount, Soo Joo Park, Luke Champion en Raphael Diogo maken hun opwachting. Ieder van hen verschijnt in een cameo die nieuwe energie geeft aan de voortdurend evoluerende kring rond Tommy.

“Tommy is de perfecte gastheer: zodra je binnenkomt, voel je je thuis”, zegt Patrick Schwarzenegger. “Hij heeft een natuurlijke manier om mensen samen te brengen, waardoor elk moment volledig ontspannen aanvoelt. Abby en ik vonden het geweldig om deel uit te maken van deze campagne, omdat die precies weerspiegelt hoe hij leeft, zich kleedt en omgaat met de mensen om hem heen.”

Credits: Tommy Hilfiger

De campagne, gefotografeerd door Lachlan Bailey, speelt zich af in een setting geïnspireerd op Tommy’s huis in Palm Beach. Klassieke Cadillacs op de oprijlaan en ligstoelen bij het zwembad in rood, wit en blauw zetten de toon. Een campagnevideo, geregisseerd door Roman Coppola, legt het feest in volle gang vast, waar VIP-gasten worden ontvangen op een tuinfeest dat wordt gekenmerkt door ontspannen glamour en klassieke stijl. Het is een zonnige setting, ideaal voor gemakkelijke gesprekken, spontane aankomsten en het soort bijeenkomst dat onmiddellijk iconisch wordt.

Als eerste deel van een serie geïnspireerd op Tommy Hilfigers favoriete bestemmingen wereldwijd, biedt de campagne een seizoensgebonden blik op zijn levensstijl, gevormd door plaatsen, mensen en hun onderlinge interactie. Dit seizoen staat de kunst van het goede leven centraal, met tuinbijeenkomsten, levendige momenten bij het zwembad en spontane uitjes. Hier is goed kleden niet alleen een kwestie van kleding, maar ook van energie: natuurlijk, zelfverzekerd en subtiel onverwacht.

Credits: Tommy Hilfiger

“Sinds Patrick en ik voor het eerst met Tommy werkten aan zijn Herfst 2024-campagne, hebben we het geluk gehad om deel uit te maken van zijn wereld van entertainment en tijdloze stijl”, verklaart Abby Champion. “Er is iets in de manier waarop hij mensen samenbrengt: je weet nooit wie er komt of hoe de avond zal verlopen. Het ene moment praat je met Iman, en het volgende moment staat Lionel Richie achter de draaitafels. Dat is de magie: de energie creëert het moment en de stijl volgt vanzelf.”

De Lente 2026-collectie is gedurende het hele seizoen verkrijgbaar via tommy.com, in TOMMY HILFIGER-winkels wereldwijd en via geselecteerde wholesale-verkooppunten. Vrienden en volgers van het merk worden uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek op sociale media via #TommyHilfiger en @TommyHilfiger.

Credits: Tommy Hilfiger

