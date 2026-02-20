Tommy Hilfiger onthult de Lente Zomer 2026 brillencollectie met merkambassadeur Marco Asensio

Tommy Hilfiger, onderdeel van PVH Corp., kondigt de TOMMY HILFIGER Lente Zomer 2026 brillencampagne aan met de internationaal bekende Spaanse voetballer Marco Asensio. Voor het tweede achtereenvolgende jaar schittert Marco in de campagne als de wereldwijde brillenambassadeur van het merk. Hij belichaamt de optimistische geest van het merk met charisma en charme.

“Voor de brillencampagne van dit jaar was de focus op vrijheid en beweging een natuurlijke keuze. Dit definieert zowel het merk als mijn levensstijl. De zomer op het water heeft iets zelfverzekerds en moeiteloos. Die balans weerspiegelt de essentie van deze collectie, met moderne, verfijnde en comfortabele ontwerpen,” aldus Marco Asensio.

Tegen de achtergrond van de tijdloze elegantie van het Lago Maggiore, legt de campagne frisse, spontane momenten vast in een jachtsetting die de nautische erfenis van het merk weerspiegelt. We volgen Marco Asensio van zonovergoten dekken naar scènes aan de kustlijn. Natuurlijk licht en open horizonten creëren een sfeer die ontspannen, sportief en verfijnd aanvoelt.

Credits: Tommy Hilfiger

Marco Asensio toont de belangrijkste stijlen uit de TOMMY HILFIGER Lente Zomer 2026 collectie, waaronder items uit de Sporty Leisure-lijn die een sportieve touch geven aan een actieve levensstijl. Tijdens het varen draagt hij een metalen pilotenbril, een tijdloos en toch modern silhouet, verfijnd met subtiele details zoals gegraveerde letters en het vlaglogo van het merk. De collectie combineert functionaliteit met smaakvolle details. Het is een verzameling van klassieke Amerikaanse stijl, geworteld in erfgoed, en gemaakt voor een levensstijl vol reizen, avontuur en vrijheid.

Tommy Hilfiger bouwde een wereldwijd merk op, geworteld in een gastvrije geest, popcultuur en gedurfde samenwerkingen. Zijn levenslange liefde voor sport bracht hem ertoe mode te verbinden met de atleten en teams die de cultuur vormgeven. Dit deed hij door middel van baanbrekende samenwerkingen met figuren als Thierry Henry, Rafael Nadal en Lewis Hamilton. Die geest zet zich vandaag de dag voort door betrokkenheid bij het Cadillac Formula 1® Team, het U.S. SailGP Team en Liverpool FC. Hier komen de Amerikaanse roots van het merk samen met sport, creativiteit en het geloof in groots dromen. Deze erfenis sluit naadloos aan bij Marco Asensio door zijn dynamische aanwezigheid en sportieve invloed.

De Lente Zomer 2026 TOMMY HILFIGER brillencollectie is ontworpen en geproduceerd door Safilo Group, een wereldspeler in het premium brillensegment, onder licentie van Tommy Hilfiger. De collectie is vanaf februari 2026 verkrijgbaar op tommy.com, in TOMMY HILFIGER-winkels en bij geselecteerde opticiens wereldwijd.

