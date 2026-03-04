Tommy Jeans ontdekt Londen in nieuwe SS26-campagne

De campagne vertegenwoordigt de Londense stijl van de volgende generatie. De TOMMY JEANS-collectie komt naar de straten van Shoreditch, voor een fusie van Amerikaans erfgoed met de moderne denim-levensstijl.

Jang Won Young, Franco Masini en Cat Burns

Tommy Hilfiger, onderdeel van PVH Corp., presenteert de TOMMY JEANS Lente 2026-campagne en -collectie, met een stijl geïnspireerd op de creatieve geest van Londen. De campagne wordt aangevoerd door merkambassadeur en wereldwijde K-Pop superster Jang Won Young, die opnieuw samenwerkt met het merk. De campagne mixt culturen en geeft ruimte aan authenticiteit. De castleden zijn de sterren van de foto, de stad en het moment.

“Lente 2026 gaat over het ritme van de stad, en de energie van Londen geeft een nieuwe draai aan TOMMY JEANS”, aldus Tommy Hilfiger. “De collectie draait om het zelfvertrouwen, de individualiteit en de onbevreesde houding van een nieuwe generatie. Jang Won Young belichaamt dit moment met haar relaxte stijl en wereldwijde invloed. Ze leidt een groep die het anders aanpakt en zich op eigen voorwaarden uitdrukt.”

Credits: TOMMY JEANS

Credits: TOMMY JEANS

Alba Larsen, James Lee en Gaius Okami

Vorige seizoenen volgde het verhaal van TOMMY JEANS verschillende steden, van Venice Beach in Los Angeles tot West Village in New York. Nu landt de collectie in de legendarische Londense wijk Shoreditch. Jang Won Young keert terug in de cast met haar kenmerkende relaxte stijl. Ze wordt vergezeld door de onbevreesde F1® Academy-coureur Alba Larsen, in haar eerste campagne als merkambassadeur voor TOMMY JEANS. Ze verschijnen naast Cat Burns, de muzikale revelatie en culturele stem uit Zuid-Londen. Ook James Lee, de veelzijdige Aziatisch-Amerikaan die muziek en mode verbindt, is van de partij. Verder zien we Franco Masini, de Argentijnse acteur die de moderne stijl herdefinieert, en Gaius Okami, de Canadese creator uit Berlijn die vormgeeft aan wereldwijde perspectieven.

Credits: TOMMY JEANS

Voor de lente van 2026 verklaart TOMMY JEANS dat de stad leeft met de terugkeer van street energy. Klassieke denimstijlen, met Amerikaanse roots en gemaakt voor het heden, krijgen een nieuwe invulling met versleten wassingen en een onmiskenbare attitude. De nieuwe tussenjassen hebben een gedurfde touch. Ze zijn licht genoeg voor laagjes en opvallend genoeg om solo te dragen.

De vlaggenprint is geremixt tot een icoon en vangt beweging en individualiteit met de gedurfde energie die alleen Tommy bezit. De Archive Vulc-sneakers keren terug uit het archief, waarbij traditioneel design wordt gecombineerd met street comfort. Raw denim geeft een cleanere touch aan traditionele jeans, door een mix van natuurlijke tinten en een moeiteloze impact. Denim met een gedragen en gerepareerde look heeft een eigen karakter. Vintage tinten, zichtbare aanpassingen en een versleten authenticiteit geven elke broek een eigen verhaal.

Credits: TOMMY JEANS

TOMMY JEANS, ontstaan in 1996 in de culturele smeltkroes van New York City, was een jongere, sportievere collectie van het hoofdmerk. De basis was een fusie van preppy stijl met muziek en jeugdcultuur. Dit leidde tot de introductie van denim- en sportkleding met opvallendere, wijdere silhouetten die de conventies uitdaagden. Vandaag de dag is diezelfde rebelse geest nog steeds in ontwikkeling, zichtbaar in creatieve samenwerkingen wereldwijd. Elk hoofdstuk weerspiegelt het vermogen van TOMMY JEANS om aanwezig te zijn waar cultuur in beweging is.

