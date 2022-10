TOMS lanceert op 10/10 de 10x10 campagne waar zij 10x $10.000 zullen weggeven

De 10 beurzen zullen worden vergeven aan 10 mental health organisaties wereldwijd.

TOMS viert World Mental Health Day met TOMS 10x10, waarmee tien beurzen van $10.000 worden gegeven aan tien lokale organisaties met een focus op mentale gezondheid.

In 2020 deelden we de mijlpaal dat we 100 miljoen levens hebben beïnvloed, en nu richten we ons op de volgende 50 miljoen levens door te helpen mentale gezondheidszorg te financieren. Ter ere van World Mental Health Day op 10 oktober 2022 hebben we TOMS 10x10 gecreëerd, waarbij we $10.000 schenken aan 10 verschillende lokale organisaties met en focus op mentale gezondheid. Het is van belang om de toegang tot middelen te financieren zodat mensen de "eerste stap" kunnen zetten om hun mentale gezondheid te verbeteren.

Wanneer je TOMS koopt, help je de toegang tot mentale gezondheidszorg te financieren voor de miljoenen mensen die dit nodig hebben. We doen dit door met 1/3 van de winst sociale initiatieven te steunen die zich inzetten voor het teweegbrengen van vooruitgang op lokaal niveau.

Amy Smith, TOMS Chief Strategy & Impact Officer, deelt hierover; Hoe eerder en uitdaging op het gebied van mentale gezondheid wordt geïdentificeerd en hoe sneller iemand zorg krijgt, hoe beter herstel mogelijk is. We hebben van onze impact partners geleerd dat een gebrek aan informatie en middelen over waar te beginnen, een van de grootste redenen is waarom mensen geen professionele hulp zoeken.

Elke dag zetten we ons in om mensen te ondersteunen op weg naar en betere mentale gezondheid, en elke aankoop van TOMS helpt de toegang tot mentale gezondheidszorgte financieren voor de miljoenen mensen die dit nodig hebben. We hebben TOMS 10x10 gerealiseerd ter ere van World Mental Health Day.

We zijn er trots op om subsidies te geven aan deze 10 organisaties over de hele wereld die mentale gezondheidszorg op lokaal niveau ondersteunen. Voor 10x10 vond het TOMS Impact-team organisaties die een duidelijke programmering hebben voor en en aantoonbaar bereik hebben in het verstrekken van tastbare middelen op het gebied van mentale gezondheid. Toms is voor de 10x10 een inspirerende sociale media campagne gestart.

De komende dagen zullen 10 talenten tips geven over hoe zij hun mentale gezondheid aandacht geven.