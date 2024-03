Top 6 headwear in de winter: Gebreide baret, zachte oorwarmers, de bomber en meer

De herfst en winter zijn dé seizoenen om uit te pakken met comfortabele en stijlvolle headwear items. Onmisbaar in elke garderobe en eindeloos mee te variëren. Nu de winter bijna ten einde is, kijken we samen met BARTS terug op welke headwear onmisbaar waren en wat volgende winter op ieders must-have lijstje moet staan.

Gebreide baret

De baret, oorspronkelijk uit het zuiden van Frankrijk, werd vaak gedragen door geleerden, schilders en de politie. Tegenwoordig is dat allang niet meer zo en is de baret een tijdloze accessoire voor iedereen. Het straalt klasse en stijl uit en past in bijna elke dagelijkse setting. Een baret kun je het hele jaar dragen, maar voor de koudere dagen is de gebreide variant ideaal. Warmte en stijl komen samen in dit mooie accessoire.

Credits: BARTS

Gebreide hood

We blijven bij de gebreide stijlen. Een relatief nieuwe must-have is de gebreide capuchon. Ultiem comfort tijdens koude dagen. Het combineert het voordeel van een hoodie met het compacte van oorwarmers. Trendbewuste fashionliefhebbers hebben deze accessoire al enkele winters in de gaten, wat zorgt voor een groeiende populariteit. Verkrijgbaar in diverse vormen, van grof gebreid tot subtiele fijne breitechnieken. Ook hoods met een aangebreide sjaal behoren tot de vele opties.

Credits: BARTS

Comfortabele oorwarmers

Voor wie denkt dat functioneel niet stijlvol kan zijn, bewijzen oorwarmers het tegendeel. Ze zijn compact, makkelijk mee te nemen en laten je kapsel intact terwijl je oren warm blijven. Beschikbaar in een breed scala aan kleuren en stijlen, van faux fur tot tijgerprint en diverse gebreide patronen.

Credits: BARTS

Grof gebreide bomber

De bomber hat was vroeger essentieel voor piloten op grote hoogte. Nu is het een stijlvolle keuze voor echte warmtezoekers. De traditionele bomber is gevoerd met faux fur of faux shearling, maar nieuwere stijlen worden ook gemaakt van verantwoordelijke synthetische materialen of grof garen. De BARTS Brubru Bomber is een mooi voorbeeld.

Credits: BARTS

Kleurrijke korte beanie

Een headwear klassieker en niet-te-missen accessoire is natuurlijk de beanie. Vooral de kortere ‘fisherman’ beanie, die zijn naam ontleent aan de stijl van vissers die de kou trotseren voor een goede vangst. Dit accessoire geeft je outfit een stoere touch en past goed bij bijvoorbeeld een spijkerjas of bomberjack. Voor de donkere, koude dagen zijn kleurrijke beanies een must, vandaar de voorkeur voor fisherman beanies in vrolijke kleuren.

Credits: BARTS

Visor

Het najaar kan koud maar ook zonnig zijn, zeker tijdens wintersport. Een praktische oplossing is een zonneklep die ook warm zit. Beanies met een klep zijn bekend, maar nu is er ook een variant in de vorm van een hoofdband. De Donga Visor van BARTS bestaat voor 58% uit gerecyclede materialen. Een win-win situatie.

Credits: BARTS