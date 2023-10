Touzani: Waar sport en lifestyle elkaar ontmoeten

Touzani, wereldwijd bekend vanwege zijn invloedrijke aanwezigheid op YouTube in de wereld van sport en entertainment, heeft altijd voorop gelopen in zijn vakgebied. Met zijn diepgaande liefde voor voetbal en zijn unieke gevoel voor stijl was de lancering van een kledingmerk vijf jaar geleden een logische stap. Het merk Touzani belichaamt de perfecte samensmelting van lifestyle en mode, en biedt een breed scala aan trendy kledingstukken met sportieve invloeden voor professionals die zowel het comfort van sportkleding als de stijl van street fashion waarderen. Nu is de tijd aangekomen om de stap te gaan maken naar B2B. Vanaf FW’24 zijn de collecties ook verkrijgbaar voor de winkeliers.

Credits: Touzani

In samenwerking met een creatief team van getalenteerde ontwerpers en straatvoetballers heeft Touzani verschillende collecties gecreëerd die de laatste modetrends combineren met de esthetiek van sport. Deze collecties zijn opgedeeld in twee segmenten: Koi en FC STRAAT.

Koi is ontworpen om mensen te inspireren hun dromen na te jagen, wat die dromen ook mogen zijn. Met "Not A Player For The Bench" wil Touzani kinderen, tieners en ouders laten weten dat ze nooit moeten opgeven. De collectie omarmt daarom het symbool van de Koi-vis, dat staat voor doorzettingsvermogen en kracht. De kledingstukken zijn gedetailleerd met kenmerkende elementen van de Koi-vis en bieden een atletische pasvorm en hoogwaardige stoffen voor ultiem comfort.

Aan de andere kant is FC STRAAT een voetbalclub met de meest toegewijde voetbalcommunity in Nederland, voorzien van hun eigen teamkleding. De details zijn geïnspireerd door "the goat," wat staat voor "the greatest of all time" en het ideaal om het beste uit jezelf te halen. De kleding is ontworpen met het oog op comfort en bewegingsvrijheid, en de felle kleuren laten duidelijk zien wie je bent en waar je voor staat.

Over Soufiane Touzani

Soufiane Touzani Credits: Touzani

Soufiane Touzani is een bekende Nederlandse straatvoetballer, YouTuber en ondernemer. Met zijn indrukwekkende balvaardigheid en unieke freestyle-vaardigheden heeft hij de harten van voetballiefhebbers over de hele wereld veroverd. Op YouTube staat hij bekend om zijn populaire kanaal "TouzaniTV," waar hij inspirerende voetbalvideo's deelt, waaronder indrukwekkende trucs en uitdagingen met beroemde voetballers. Als ondernemer heeft hij diverse sport-gerelateerde projecten en initiatieven gelanceerd, waarmee hij een blijvende impact heeft op de wereld van het straatvoetbal en de voetbalcultuur in Nederland en daarbuiten.