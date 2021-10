Tramontana is een internationaal damesmodemerk. Onze missie is om elke vrouw te verzekeren van een compliment!

Inspelend op de vraag vanuit de markt naar een modemerk met verrassende, gecoördineerde collecties ontwerpt Tramontana elk seizoen mooie complete looks die je oneindig kunt combineren. Items met unieke kleuren en dessins, prachtige details en een perfecte pasvorm waarmee Tramontana de modieuze behoeftes van de klant vertaalt naar een vrouwelijk, stijlvol en casual handschrift.

Zelfverzekerde vrouwen die jong van geest zijn en midden in het leven staan hebben behoefte aan kleding ontworpen met oog voor detail. Dit laat Tramontana terugkomen in de uitstekende pasvorm, unieke details en opvallende dessins. Mode van goede kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Tramontana wil elke vrouw de beste versie van zichzelf laten zijn door het bieden van sprankelende collecties, die eenvoudig te combineren zijn en die je laten stralen op elk moment van de dag. Of ze nou even op de bank neerploft, de kinderen naar school brengt, een kopje koffie drinkt met vriendinnen of naar een borrel gaat. Ze combineert die doorknoop jurk eenvoudig met een sneaker, een vrouwelijk laarsje of met een stoer bikerjack. Kortom stijl gecombineerd met draagcomfort.

We werken vanuit de partnerschap gedachte met onze retailers. Samen zorgen we ervoor dat we verzekerd zijn van goede verkoopresultaten. Tramontana is verkrijgbaar in 11 landen via ruim 900 verkooppunten en via onze eigen webshop.

Deze partnerschap is belangrijker dan ooit gebleken het afgelopen anderhalf jaar.

Gedurende deze moeilijke periode hebben wij onze klanten zoveel mogelijk geholpen waar het kon, en dat werpt nu zijn vruchten af.

We zien veel betrokkenheid en een positieve instelling van onze partners, dat zich resulteert in een sterke groei van ons aandeel binnen de winkels.

Sterke collecties, hogere doorverkopen die ondersteunt worden door commerciële ruilingen.

Nederland en België zijn onze grootste afzetmarkten en daar zien we de meeste groei.

Rest van onze exportlanden is op dit moment een uitdaging gezien de verschillende marktsituaties en verwachtingen van de herstellende economie. Onze focus ligt op Duitsland en Frankrijk op dit moment, maar ondertussen zijn er ook nieuwe landen aangesloten in de Zuid Europese markt zoals Spanje, Italië en Portugal.

Groter worden is zeker ons doel , maar ons motto blijft wel “become better before bigger”