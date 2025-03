Tricorp Workwear presenteert Carbon: ‘s werelds eerste AI-gecreëerde werkkledingcollectie

Tricorp Workwear, hét Europese merk voor moderne en duurzame werkkleding, introduceert Carbon: een conceptuele collectie die volledig is ontworpen met kunstmatige intelligentie. Geen fysieke productie, maar een inspirerend statement over de toekomst van workwear en innovatie. Als marktleider in werkkleding staat Tricorp bekend om haar innovatieve aanpak. Met Carbon verkent het merk de mogelijkheden van AI binnen design en technologie. De collectie is 100% gegenereerd door AI, van de ontwerpen tot de visuals en zelfs de campagne-uitingen. Dit project stelt de vraag: welke rol speelt AI in de toekomst van werkkleding?

AI als drijvende kracht achter innovatie

Met geavanceerde AI-tools heeft Tricorp Workwear een collectie gecreëerd die niet alleen futuristisch oogt, maar ook de kernwaarden van Tricorp weerspiegelt: kwaliteit, functionaliteit en innovatie. De designs zijn gegenereerd door machine learning-algoritmes die patronen, materialen en silhouetten bedenken zonder menselijke tussenkomst. Geen fysiek product, maar een digitale exploratie die de industrie prikkelt en uitdaagt.

"Tricorp Workwear staat voor vooruitgang. We ontwikkelen werkkleding die professionals sterker maakt. Met Carbon laten we zien dat AI kan bijdragen aan design en innovatie, zonder de menselijke factor te vervangen," zegt Max van der Stokker bij Tricorp Workwear. “Dit project is een inspiratiebron voor de toekomst van onze industrie.”

The Carbon Drop: een digitale revolutie in werkkleding

Op 27-03-25 onthult Tricorp de volledige Carbon-collectie via een AI-geproduceerde video, een interactieve landingspagina en exclusieve content op social media. Daarnaast nodigt Tricorp Workwear experts uit de mode- en techindustrie uit om in gesprek te gaan over de impact van AI op de werkkledingbranche.

‘AI am Carbon’: interactie met het publiek

Om het publiek actief bij Carbon te betrekken, lanceert Tricorp het ‘AI am Carbon’-concept. Iedereen kan een foto van zichzelf insturen, waarna AI hun gezicht verwerkt in de officiële Carbon-video. Zo wordt het publiek zelf onderdeel van deze futuristische werkkledingrevolutie. Dit interactieve element laat zien hoe AI en mode samenkomen op een unieke en persoonlijke manier.

Volg de lancering op social media via #CarbonByTricorp