Trots en stijlvol: 15 jaar SMAAK AMSTERDAM, het toonaangevende tassenlabel van Nederland en internationaal

SMAAK AMSTERDAM is een tassenlabel die dit jaar vijftien jaar bestaat en zich kenmerkt door uiteenlopende en eigentijdse ontwerpen. Mocht je hier nog steeds niet van hebben gehoord is het zeker de moeite waard om even een kijkje te nemen in een van hun winkels of natuurlijk online. Alle tassen worden gemaakt van leer met een LWG-keurmerk; niet alleen mooi maar dus ook nog eens verantwoord! De tassen onderscheiden zich in kleur, model maar ook zeker in prijs! De filosofie van de oprichter en eigenaar Andre Grundmann; mooie, kwalitatief goede maar betaalbare tassen maken wordt nog altijd nagestreefd. Twee keer per jaar komen ze met een aanvulling op de bestaande collectie of met een geheel nieuwe collectie. Een organisch verloop in de collectie waarbij seizoenskleuren uitlopen en plaatsmaken voor nieuwe kleuren. Om maar even aan name dropping te doen; Violet, Fire, Olive, Grass, Sage, Lavender Blue. Dit is een greep uit het kleurenpallet van de nieuwe collectie. Na vijftien jaar is er nog altijd ruimte om te blijven ontwikkelen hebben ze bij Smaak Amsterdam moeten denken toen ze dit seizoen met een aanvulling kwamen op het pebbled leather; het zogenoemde Elephant printed leather. Een unieke uitstraling door een grove nerf en een structuur in het leer dat... je raad het al.. op de huid van een olifant lijkt.

Credits: SMAAK AMSTERDAM

O ja, en zelfs Koningin Máxima heeft de weg naar Smaak weten te vinden en droeg het model BITTI tijdens een bezoek in Parijs afgelopen november.

SMAAK AMSTERDAM heeft twee eigen winkels, één in hartje Amsterdam en de andere in het grootste winkelcentrum van Nederland, de Westfield Mall of the Netherlands, een eigen webshop en SMAAK AMSTERDAM is verkrijgbaar bij meer dan 200 verkooppunten in binnen en buitenland.

Credits: SMAAK AMSTERDAM