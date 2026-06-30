True Religion focust in Europa op twee verschillende collecties

Het Amerikaanse denimmerk True Religion is in Europa vertegenwoordigd met twee verschillende collecties: de True Religion Europe Collection en de True Religion US Collection. Dit blijkt uit een persbericht van het merk. True Religion, opgericht in 2002 in Los Angeles, staat bekend om zijn hoefijzerlogo en de gitaarspelende Boeddha.

De US Collection is volgens het persbericht gebaseerd op de archieven van het merk en omvat de bekende denimpasvormen, de kenmerkende Super-T-stiksels, opvallende zakconstructies en de hoefijzerdetails. Deze collectie vertegenwoordigt het oorspronkelijke merk-DNA uit Los Angeles.

Credits: True Religion

Credits: True Religion

De Europe Collection, ook wel de ‘Signature Line’ genoemd, is volgens het merk speciaal ontwikkeld voor de Europese en Duitse markt. De collectie combineert de Amerikaanse roots met Europese pasvormen, nieuwe materialen en een modieuzere benadering. Naast denim omvat de collectie een uitgebreid lifestyle-aanbod met ready-to-wear, knitwear, jersey, outerwear en andere fashion-essentials.

Credits: True Religion

Credits: True Religion

Waar de US-collectie de focus legt op de heritage-producten en het oorspronkelijke merk-DNA, positioneert het merk de Europa-collectie als een modernere doorontwikkeling met een sterker modekarakter en een bredere doelgroep.

De achtergrond is de terugkeer van de Y2K-trend en de renaissance van premium denim, wat True Religion opnieuw in de schijnwerpers plaatst.