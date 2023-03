Tumble ’N Dry draagt een steentje bij aan een groenere wereld

Bij het Nederlandse kinderkledingmerk Tumble ’N Dry wordt veel aandacht besteed aan het verduurzamen van de productieketen en de bedrijfsvoering. Daarbij is het streven het aandeel duurzamere materialen verder te vergroten voor zowel de collecties als de verpakkingen. Het GOTS gecertificeerde JBS Textile Group A/S, waar het merk sinds oktober 2022 deel van uitmaakt, biedt Tumble ‘N Dry de mogelijkheid om samen nog verder te verduurzamen. Hieronder lees je beknopt wat zij samen tot dusver al gerealiseerd hebben en wat de plannen zijn voor een nog groenere toekomst.

Gebruik van biologisch katoen in de collectie

Een vaste waarde waar Tumble ’N Dry steeds meer en meer gebruik van maakt bij het ontwikkelen van de nieuwe collectie is biologisch katoen. De garens van de katoen zijn GOTS gecertificeerd (Global Organic Textile Standard; een wereldwijde standaard voor stoffen gemaakt van biologische vezels). Deze standaard garandeert dat de katoenplanten, die gebruikt worden voor de productie van de garens, verbouwd worden onder milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde omstandigheden. Dit seizoen bestaat de helft van de lente- en zomercollectie van Tumble ’N Dry uit biologisch katoen. Het GOTS gecertificeerde JBS Textile Group A/S, waar het merk sinds oktober 2022 onderdeel van is, biedt Tumble ‘N Dry de mogelijkheid om samen verder te verduurzamen.

Beeld: Tumble ’N Dry, eigendom van het merk.

Gerecycled polyester

De volledige collectie zwemkleding van Tumble ’N Dry wordt al jaren geproduceerd van 100% gerecycled polyester. Het garen hiervan is GRS-gecertificeerd. Ook de (zomer)jassen worden geproduceerd van gerecycled polyester en voorzien van duurzamere padding (recycled GRS-gecertificeerd en/of Dupont Sorona).

Gerecycled katoen

Tumble ‘N Dry is constant op zoek naar verbeteringen in de productieketen. Naast het gebruik van biologisch katoen en gerecycled polyester blijft het merk op zoek naar nieuwe duurzamere materialen om de collecties verder te verduurzamen. Zo start Tumble ‘N Dry aankomende winter met het gebruik van gerecycled katoen in de collectie.

Beeld: Tumble ’N Dry, eigendom van het merk.

Groen, groener, groenst

Naast de verduurzaming van de collectie wordt er in andere delen van de bedrijfsvoering ook verduurzaamd. Zo worden de verzendzakken van de online aankopen gemaakt van gerecycled plastic. Een standaard procedure is dat artikelen die retour gestuurd worden, gecontroleerd worden en indien mogelijk weer op voorraad komen. Zo minimaliseert Tumble ’N Dry de hoeveelheid textielafval. Meer informatie over de duurzame bedrijfsvoering of productiemethodes die Tumble ’N Dry hanteert? Je leest er meer over op hun website.