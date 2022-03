Tumble ’N Dry - inspire to play

Back in town

Dit jaar viert Tumble ’N Dry haar 15 e verjaardag, een moment om even bij stil te staan. In 15 jaar is Tumble uitgegroeid tot een niet meer weg te denken kinderkledingmerk. Tumble is terug in de winkelstraten met de SS22 collectie die in te kopen is voor directe levering. Ook de nieuwe FW22 collectie is nu te koop in onze pop-up showroom.

FW22

Wat we in petto hebben; een jassencollectie die wordt geproduceerd op een verantwoorde en duurzame manier. 70% van de jassen wordt gemaakt van gerecycled polyester met een duurzamere padding. Alle jassen zijn PFC vrij en alle geprinte jassen zijn PVC vrij. Van een aantal jassen zijn de naden getaped en hebben zelfs een waterkolom van 3000mm. En natuurlijk zien ze er goed uit. Eigentijds in kleur, vaak met een contrasterende voering, in colourblock of een print. Kortom, keuze genoeg. Are you ready to Tumble?

Zowel voor jongens als meisjes is er een ruim aanbod. Ook zijn er diverse unisex jassen die kunnen worden gedragen door broer èn zus.

Met een commerciële middenprijs en een verbeterde marge van 2.6 kan de winkelier hier een mooi resultaat mee behalen.

Tumbl 'N dry, eigendom van het merk.

Tumbl 'N dry, eigendom van het merk.

Tumbl 'N dry, eigendom van het merk.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Iris Kuijf via ikuijf@tumblendry.com of 06-18662600