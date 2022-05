Tumble ’N Dry viert 15-jarig jubileum

Tumble ’N Dry viert dit jaar een feestje, het merk bestaat 15 jaar. Tumble 'N Dry is van origine een Nederlands kinderkleding merk, gestart in 2007 met de ambitie om stoere, frisse, comfortabele en betaalbare kinderkleding te ontwerpen voor actieve, coole kids in de leeftijd van 0-15 jaar.

Tumble 'N Dry, eigendom van het merk.

Birthday Party

20 april vierde Tumble ’N Dry haar 15-jarig birthday party in de eigen pop-up store in het Westerpark. Deze woensdagmiddag stond in het teken van het merk met veel leuke activiteiten voor de kids èn de volwassenen.

Pop-Up store

Eva Koppers, E-Commerce en Marketingmanager Tumble ‘N Dry: “We horen van onze klanten dat ze onze winkels missen en we willen op een ludieke manier onze hoogzomer collectie aan het publiek presenteren”.

Kids en ouders, die blij worden van een goede mix van ‘stoer en modieus' kunnen hun hart ophalen bij de collectie van Tumble ’N Dry, een collectie die elk seizoen met veel zorg en aandacht voor detail ontworpen wordt. De pop-up store in het Westerpark is in de periode van 15 april tot en met 29 mei elke woensdag tot en met zondag geopend van 10-18 uur. De nieuwe zomercollectie 2022 van Tumble ’N Dry wordt hier verkocht, maar er worden ook leuke activiteiten georganiseerd voor kinderen. Een bezoekje aan het Westerpark is ook een leuk uitstapje in de meivakantie, er is een kinderbioscoop en kindertheater. Speeltuinen en veel horeca met lekker eten en drinken.

Retail

Door de vele interesse vanuit de stenen winkels is Tumble ’N Dry dit seizoen weer via het wholesale kanaal haar collectie aan het verkopen. Afgelopen november heeft Iris Kuijf het Tumble team versterkt, zij heeft de collectie aan diverse retailers verkocht. Vanaf dit seizoen kan de consument dus ook in andere winkels de collectie van Tumble ’N Dry kopen.

