Tussen stad en natuur: Protest Sportswear presenteert Urban Outdoor-collectie FW26/27

Het Nederlandse merk Protest Sportswear heeft zijn Urban Outdoor-collectie voor herfst/winter 2026-2027 gepresenteerd, gericht op een levensstijl tussen stad en natuur. Dat laat het merk weten in een persbericht. Volgens het merk staan bij de collectie laagjes centraal.

De basis wordt gevormd door een reeks sjackets: gevoerde overshirts die het draagcomfort van een overhemd combineren met de bescherming van een jas. Ze zijn bedoeld voor wisselende weersomstandigheden in het najaar en de winter.

Credits: Protest Sportswear

Nieuw in de collectie is volgens Protest de Heat Glued Quilting-techniek, waarbij gewatteerde panelen met warmte aan elkaar worden bevestigd in plaats van met stiksels. Volgens het merk ontstaan zo minder naaldgaatjes in de stof, wat de isolatie verbetert, terwijl de techniek zorgt voor een lichter draaggevoel en een strakke, geometrische afwerking.

Credits: Protest Sportswear

De herencollectie omvat warmere tussenlagen, een uitgebreid aanbod fleece- en teddy-items en nieuwe stoffen met een wafelstructuur, gecombineerd met strakke silhouetten. De damescollectie bestaat onder meer uit lichtgewicht bodywarmers, waterdichte jassen en zowel cropped als langere modellen, aangevuld met een op elkaar afgestemd kleurenpalet en bijpassende accessoires.