Tussen tailoring en casual: Baldessarini presenteert zijn SS27-collectie

Het Duitse herenmodemerk Baldessarini presenteert zijn collectie voor lente/zomer 2027. Het merk positioneert zich naar eigen zeggen in het segment van contemporary premium menswear en combineert soft tailoring met contemporary casual.

Het assortiment is gebaseerd op twee productwerelden: ‘Soft Tailoring’ omvat moderne business- en gelegenheidskleding, en ‘Contemporary Casual’ staat voor lifestyle, denim en everyday-essentials. Beide lijnen zijn volgens het merk op elkaar afgestemd en kunnen worden gecombineerd.

Credits: Baldessarini

Credits: Baldessarini

Essentials die het hele jaar door verkrijgbaar zijn en never-out-of-stock-programma's zorgen voor continuïteit in het assortiment. Licentieproducten zoals schoenen, accessoires en eyewear vullen het aanbod aan.