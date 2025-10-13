Twee samenwerkingen die het najaar doen vonken: Vans verenigt high fashion met skatecultuur

Vans vervaagt opnieuw de grenzen tussen straat en stijl, en bewijst dat de skatecultuur nog niets van haar creatieve kracht heeft verloren. Dit najaar brengt het Californische merk twee exclusieve samenwerkingen die regels doorbreken en haar status als cultureel icoon bevestigen: ATIBA X VANS – United Through Skateboarding, een ode aan de wereldwijde skate community, en VALENTINO GARAVANI X VANS, waar de rauwe energie van de straat samensmelt met de elegantie van high fashion.

ATIBA X VANS – United Through Skateboarding

Meer dan zomaar een samenwerking is United Through Skateboarding een liefdesverklaring aan een cultuur die verbindt, inspireert en grenzen overstijgt.

Fotograaf Atiba Jefferson, een levende legende binnen de skatescene, weet als geen ander de kracht van beweging en vrijheid te vatten — die unieke mix van broederschap en rebellie die het asfalt tot leven brengt. Met Vans creëert Jefferson een capsule waarin beeldtaal en street attitude elkaar ontmoeten.

Vans x Atiba Credits: Vans

Samen met HAZE, pionier van de New Yorkse graffitiwereld, weeft Jefferson een levendig visueel verhaal waarin fotografie, typografie en urban spirit samenkomen. De iconische Skate Half Cab® en Old Skool™ worden kunstwerken op zich, aangevuld met kleding en accessoires die archiefbeelden en nieuw werk combineren.

Het resultaat is een collectie op het kruispunt van cultuur, muziek en design — een eerbetoon aan skateboarden als universele taal en symbool van vrijheid.

Vans x Atiba Credits: Vans

VALENTINO GARAVANI X VANS – High fashion ontmoet de straatcultuur

Wat als high fashion het asfalt raakt? Voor het eerst bundelt Valentino Garavani de krachten met Vans en herwerkt het de iconische Authentic sneaker, voorgesteld tijdens het Fall/Winter 2025-26 defilé, ontworpen door Alessandro Michele. Een uitzonderlijke ontmoeting tussen twee werelden: het erfgoed van het skatepark en de grandeur van de catwalk, verenigd in een silhouet dat tijdloosheid en irreverentie moeiteloos combineert.

Trouw aan de geest van Vans behoudt het model zijn robuuste canvas en kenmerkende waffle-zool, maar krijgt het een luxueuze twist met prints en details van Valentino Garavani.

Vans x Valentino Garavani Credits: Vans

De collectie verschijnt in zes varianten voor vrouwen en mannen, met als hoogtepunt een exclusieve editie versierd met het motief “Valentino Le Chat de la Maison”, enkel verkrijgbaar bij Valentino en op de website. Elke paar sneakers komt in een collector’s box waar het dambordmotief van Vans samenvloeit met het VLogo Signature van Valentino — een subtiel samenspel van authenticiteit en verfijning.

Deze samenwerking belichaamt een nieuwe dialoog tussen high fashion en street culture, tussen de precisie van Romeinse ateliers en de vrije geest van Californië. Sinds midden september verkrijgbaar bij Valentino boetieks, op de Vans-website en in de Londense flagship store, is deze capsule een ode aan individualiteit en stijl zonder hiërarchie — een modegebaar dat even rebels als elegant blijft.

Vans x Valentino Garavani. Credits: Vans