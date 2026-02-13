Ugg herdefinieert herenmode in nieuwste Lente 2026-campagne met wereldwijde iconen Central Cee & Su Yiming

Deze lente vindt UGG® inspiratie in het iconische Tasman-silhouet. Hieruit ontstaan compleet nieuwe modellen: de Tasman Lace, de Tasman Albite en het nieuwe icoon, de Otzo Clog. De wereldwijde heruitvinding van dit icoon is de inspiratie voor de seizoenscampagne. Hierin toont Central Cee de tijdloze stijl van het merk. Dit staat in contrast met Su Yiming, die in een minimalistische omgeving en in streetstyle is gestyled, waardoor het nieuwe schoenmodel eruit springt.

Het merk tilt het Tasman-silhouet naar een hoger niveau en verwelkomt een nieuw icoon in de familie: de Otzo Clog. Een uniseks model dat comfort, een strak silhouet en dagelijks draaggemak combineert met hoogwaardig, duurzaam nubuckleer en een voering van wol. De Tasman Lace biedt eindeloze mogelijkheden om de stijl eigen te maken dankzij een dubbel vetersysteem met diverse opties voor rijgen, lussen en knopen op het iconische suède bovenwerk van het merk.

Credits: UGG

De Tasman Albite, verkrijgbaar in Zwart en Jasmijn, is een limited-edition schoen die bijna volledig met de hand is gemaakt. Het model heeft handgemaakte leren festonsteken die de traditionele UGG-vlecht nabootsen, met een duidelijke focus op ambachtelijk vakmanschap. Dit is het tweede uniseks model in de collectie. Wereldwijd zijn er slechts 2.000 paar beschikbaar – 1.000 in elke kleurstelling. Het nummer is gemarkeerd op het voetbed van elke schoen.

