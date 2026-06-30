UGG onthult samenwerking met Willy Chavarria tijdens Paris Fashion Week

Het Amerikaanse lifestylemerk UGG maakt een verrassende verschijning tijdens de lente/zomer 2027-show van de Amerikaanse ontwerper Willy Chavarria op 26 juni 2026 in Parijs. Volgens een persbericht is dit een eerste blik op een aankomende unisex-samenwerking. De collectie verschijnt dit najaar en is de eerste samenwerking tussen de twee.

Volgens UGG is de samenwerking een herinterpretatie van enkele herkenbare schoenmodellen door de ontwerpvisie van Chavarria. Het merk positioneert de collectie rond het contrast tussen de stoerheid van de motorcultuur en de zachte, comfortgerichte silhouetten van UGG. Deze spanning tussen kracht en zachtheid is een rode draad in de collectie.

Credits: Met dank aan Willy Chavarria

“Dit is mijn liefdesbrief aan de rebel in jou,” aldus Willy Chavarria. Hij omschrijft de collectie als zowel stoer als vriendelijk en wijst op de invloed van de leercultuur in combinatie met de warmte van UGG.

Credits: Met dank aan Willy Chavarria

Op de catwalk zijn drie stijlen te zien. De unisex UGG Willy Chavarria Guard Boot is gestyled met gelaagde zijden boxershorts en een oversized bomberjack. De unisex UGG Willy Chavarria Biker verschijnt met felgekleurde button-down overhemden en lange shorts. De UGG Hotel Chavarria Slipper wordt getoond met een vergelijkbare gelaagde look, mesh of lange shorts en hoge witte kuitkousen. Volgens het merk geven deze drie stijlen een voorproefje van de bredere samenwerking.

Romeo Beckham loopt de show in de Biker. Onder de aanwezigen die de samenwerking dragen, zijn Steven Martinez, Saint Jhn en Sebastian Yatra.