Ugg onthult SS25 samenwerking met Ambush

Het schoenen- en lifestylemerk Ugg, gevestigd in Zuid-Californië, heeft een vierdelige collectie onthuld voor lente/zomer 2025 met creatief directeur Yoon van het in Tokio label Ambush.

In deze samenwerking herinterpreteert Yoon twee tijdloze silhouetten, de Mary Jane en de penny loafer, waarbij het comfort-DNA van Ugg wordt gecombineerd met de uitgesproken, gedurfde en experimentele esthetiek van Ambush.

Yoon, medeoprichter en creatief directeur van Ambush, zei in een verklaring over de samenwerking: "Ik wil dat de samenwerking comfort brengt in het dagelijks leven. Persoonlijk ben ik dol op Mary Janes en loafers en wilde ik een meer ontspannen versie ervan creëren met Ugg. Deze stijlen zijn veelzijdig en passen bij veel looks, van casual tot gekleed.”

Ugg x Ambush campagne Credits: Ugg/Ambush by Xavier Tera

Voor de Ugg Ambush Mary Jane heeft Yoon het silhouet bekleed met schapenvacht en afgewerkt met metalen en leren details, waaronder een hartvormige gesp op de band. De stijl is verkrijgbaar in een speelse snoeproze tint en wit.

De Ugg Ambush Loafer heeft een vergelijkbare make-over met schapenvacht gekregen. Het penny loafer-muil silhouet is afgewerkt met schapenvachtdetails op de bovenkant en binnenzolen en is verkrijgbaar in bordeauxrood en zwart.

Ugg x Ambush campagne Credits: Ugg/Ambush by Xavier Tera

Om de collectie tot leven te brengen, hebben de twee merken ook samengewerkt aan een meeslepende campagne, die de ontwikkeling van een schooltalentenjacht vastlegt, van de repetities en de kleine momenten in het leven tot de show zelf, met vier buitenbeentjes in de vierdelige collectie.

Ugg x Ambush is vanaf 21 februari verkrijgbaar op de websites van Ugg en Ambush Design, in winkels en bij geselecteerde retailers.

Ugg x Ambush campagne Credits: Ugg/Ambush by Xavier Tera

Ugg x Ambush campagne Credits: Ugg/Ambush by Xavier Tera