Uit-shirt Rode Duivels voor het eerst populairder dan thuis-shirt

Opvallende trend bij Decathlon: voor het eerst in de geschiedenis verkoopt het officiële uit-shirt van de Rode Duivels beter dan het thuis-shirt.

Het opvallende ontwerp deed bij de lancering heel wat wenkbrauwen fronsen. Het artistieke design met roze en lichtblauw ter ere van Magritte wijkt sterk af van wat supporters gewoon zijn van een voetbalshirt. Maar wat eerst vooral voor verbazing zorgde, blijkt vandaag een ongezien schot in de roos.

"Nooit eerder verkochten we meer uit-shirts dan thuis-shirts van een ploeg. En het verschil is ineens groot. Specifiek voor het uit-shirt van de Rode Duivels zien we een verdubbeling van de verkoop tegenover dezelfde periode in de aanloop naar het EK 2024, met het toen ook al populaire Kuifje-shirt." Angelo Van Loo, expert Teamsports bij Decathlon

Let wel: dit geldt enkel voor de shirts voor volwassenen. Bij de kinderen worden nog steeds zo'n 50% meer rode thuis-shirts verkocht dan uit-shirts.

"Bij kinderen speelt ongetwijfeld de herkenbaarheid. Bij de Rode Duivels denken zij in de eerste plaats aan een rood shirt. Voor volwassenen is zo'n voetbalshirt dan weer steeds meer een lifestyle- en mode-item geworden dan supportersmerchandising. Zelfs wie niet van voetbal houdt, wil met zijn outfit wel deel uitmaken van wat leeft in de maatschappij. Het gewaagde design - toch wel een statement - past helemaal in de trend van blokecore: een voetbal- of ander sportitem combineren met een traditionele jeans, blazer of sneaker." Angelo Van Loo, expert Teamsports bij Decathlon

In het buitenland valt het uit-shirt van de Belgen voorlopig minder in de smaak. Decathlon verkocht buiten België nog maar 13 Magritte-shirts. Concrete aantallen voor België worden niet bekendgemaakt.