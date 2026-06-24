Uniqlo brengt zomercollectie uit met ontwerper Francesco Risso

Uniqlo heeft Uniqlo F.Risso aangekondigd, een samenwerkingscollectie met de Italiaanse ontwerper Francesco Risso. Dat maakt het Japanse merk bekend in een persbericht. De zomercollectie voor dames en heren draagt de titel Made for Dreaming en is vanaf 18 juni verkrijgbaar.

Volgens het merk gaat het om de eerste samenwerking tussen Uniqlo en Risso in vier jaar; een eerdere collectie verscheen in 2022. Risso is op dit moment creative director van GU, eveneens onderdeel van Fast Retailing.

Credits: Uniqlo

Credits: Uniqlo

De collectie combineert gestructureerde maar zachte silhouetten met handgetekende prints, heldere kleuren en vloeiende proporties. Tot de stukken behoren blouses met strikjes, jurken met zachte texturen, uitlopende lange rokken met ruches en overhemden van 100 procent katoen in strepen en handgetekende prints. Daarnaast zijn er unisex items zoals sneldrogende piqué poloshirts en oversized T-shirts, aangevuld met zijden sjaals en kepermutsen.

Credits: Uniqlo

"Deze ontwerpen zijn gemaakt om in te dromen en weerspiegelen de uitstraling van de dragers", aldus Risso over de collectie, die volgens hem speelsheid combineert met praktische toepassingen.

Yuki Katsuta, Senior Executive Officer van Fast Retailing Group, noemde het de eerste samenwerking met Risso in vier jaar en zei te hopen dat de collectie de dagelijkse styling verrijkt.