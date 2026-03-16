Uniqlo werkt samen met Biorestore voor Earth Day: kleding langer dragen in plaats van nieuw kopen

Uniqlo lanceert in april de Europese campagne "UNIQLO LifeWear for a Lifetime" en zet daarmee een sterk signaal voor duurzaamheid in de mode. Samen met het innovatieve bedrijf Biorestore moedigt de retailer klanten aan om de levensduur van hun katoenen Uniqlo-kleding actief te verlengen.

Centraal staat een speciale actie in de RE.UNIQLO STUDIOS: klanten die in april een van de in totaal 23 studio's in Europa bezoeken en een Uniqlo-kledingstuk laten repareren, upcyclen of personaliseren, ontvangen een gratis proefmonster van Biorestore Restore Cotton. Met deze innovatieve textielverzorgingstechnologie kunnen katoenen items ook thuis worden opgefrist en vernieuwd.

De door Biorestore ontwikkelde Enzym-Re-tergent™-technologie werkt als een zachte peeling voor textiel. Het helpt pilling te verminderen, kleuren op te frissen en prints te revitaliseren. Een zakje is voldoende voor maximaal vijf kledingstukken (één kilogram was) en is geschikt voor textiel met een katoengehalte van minimaal 70 procent.

“De lente is het ideale moment om de eigen garderobe opnieuw te ontdekken. Bij Uniqlo willen we klanten oplossingen bieden waarmee ze hun kleding langer kunnen dragen. Met het Biorestore Restore Cotton-proefmonster belonen we iedereen die in april gebruikmaakt van onze RE.UNIQLO Studio-services,” zegt Odilia d’Aramon‑Guepin, directeur duurzaamheid van Uniqlo Europa.

Uniqlo werkte in 2024 al samen met Biorestore in het kader van zijn doorverkoopprogramma in Japan. De huidige campagne is de volgende stap om deze technologie ook voor Europese klanten toegankelijk te maken. Het doel is om in totaal 10.000 Restore Cotton-proefmonsters te verdelen, waarmee tot 50.000 kledingstukken hersteld kunnen worden.

Wajahat Hussain en Richard Toon, de medeoprichters van Biorestore. Beeld: BIORESTORE

“Duurzaamheid staat centraal in ons werk. De samenwerking met Uniqlo is voor ons een logisch partnerschap, omdat we dezelfde waarden delen. Samen willen we zoveel mogelijk mensen inspireren om hun kleding bewuster te verzorgen en langer te gebruiken,” zegt Wajahat Hussain, medeoprichter van Biorestore.

De actie start op woensdag 1 april 2026.