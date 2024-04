Upcycle: Vitesse en Fraenck lanceren unieke samenwerking!

Vitesse lanceert op 20 april in samenwerking met Fraenck een unieke collectie Vitesse-items, geproduceerd van hergebruikte wedstrijdshirts. Met deze samenwerking geeft Vitesse een vervolg aan de eerste stappen in het duurzaamheidsbeleid van de club, na onder meer het invoeren van het beker recycle systeem en duurzame pakketverzendingen.

De samenwerking tussen Vitesse en Fraenck richt zich op het ‘upcyclen’, oftewel hergebruiken, van wedstrijdshirts van dit seizoen. De shirts krijgen een tweede leven en worden gebruikt voor de productie van nieuwe items: toilettassen, etuis, heuptassen, sporttassen en rugzakken. Elk item herbergt de materialen van één of meerdere wedstrijdshirts, van het thuis- en uitshirt tot aan het Airborne- en keepersshirt. ''Elk product is weer uniek! Het zijn unieke collector items voor de echte Vitessenaar. Wij zijn enorm trots op deze samenwerking tussen twee Arnhemse partijen'', aldus Ratna Ho, medeoprichter van Fraenck.

Naast het gebruik van gerecyclede wedstrijdtenues is het verpakkingsmateriaal van de items gemaakt van 100% gerecycled materiaal en worden de bestellingen verzonden met de GoGreen-service van DHL. Jaap Noltes, manager Marketing & Media van Vitesse: "Arnhem is ontzettend vooruitstrevend op het gebied van duurzaamheid en herbergt veel bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Wij willen als Vitesse graag een steentje bijdragen aan deze duurzame ontwikkelingen en oplossingen in de stad. Hoe mooi is het dan om hier in samenwerking met Fraenck een eerste bijdrage aan te leveren!”

Credits: Vitesse x Fraenck

Fraenck, een Arnhems duurzaam modemerk, is gespecialiseerd in het omtoveren van gerecyclede materialen naar nieuwe hoogwaardige producten. Het Arnhemse merk staat bekend om haar circulaire productieproces en ontwerpt en produceert de collectie volledig in het eigen atelier, gelegen in het centrum van Arnhem (Beekstraat 30). Sinds de oprichting hebben grote Nederlandse bedrijven, waaronder NS, Bever, Wereld Natuur Fonds en Zeeman, de samenwerking met Fraenck opgezocht.

Van alle items is er een beperkte voorraad verkrijgbaar in de Vitesse fan- en webshop.