UseDem betreedt de Nederlandse markt met "The New Denim Luxury"

UseDem maakt zijn entree op de Nederlandse markt als voorloper in het creëren van premium tassen van upcycled denim. Met een innovatieve visie op luxe en duurzaamheid introduceert UseDem: "The New Denim Luxury".

Opgericht in 2015 door Xenia Sidorenko, een ervaren ontwerpster in de denimindustrie, transformeert UseDem afgedankte jeans tot hoogwaardige, modieuze tassen door middel van een unieke upcycling methode. Met ‘The New Denim Luxury’ streeft UseDem naar een nieuwe benadering van luxe die verder gaat dan traditionele esthetiek en exclusiviteit. Het gaat om het herdefiniëren van wat waardevol en wenselijk is in de moderne samenleving, waarbij duurzaamheid en ethiek worden geïntegreerd in premium designs.

Credits: UseDem

Stijlvolle Producten uit Denimafval

UseDem is ontstaan uit de groeiende noodzaak om de afvalproblematiek van de denimindustrie aan te pakken. Met de voortdurende groei van de denimmarkt en de blijvende productie van nieuwe denim, transformeert UseDem denimafval - waaronder overtollige voorraden en post-productie afval - tot hoogwaardige, exclusieve producten. Het assortiment omvat stijlvolle rugtassen, fietstassen, yogatassen, heuptassen en een denim notebook sleeve in de UseDem signature. Door de toewijding aan upcycling en de kenmerkende eigenschappen van denim ontstaan unieke designs. Wat resulteert in een exclusieve ervaring voor elke klant, waarbij geen enkel ontwerp hetzelfde is.

Productie

De productie vindt plaats in steden waar veel textielproductie plaatsvindt en overvloedig denimafval is, zoals Shanghai, waar samengewerkt wordt met Home Sweet Home, een non-profitorganisatie die werkgelegenheid biedt aan ambachtsmensen die door de reguliere arbeidsmarkt over het hoofd worden gezien. UseDem overweegt ook om een nieuwe productielocatie te openen in Istanbul, een stad die eveneens bekend staat om zijn textielindustrie en een overvloed aan denimafval heeft. Deze extra locatie zou de ecologische voetafdruk verder verkleinen en het transport naar Europa CO2-neutraal maken, en biedt kansen voor de lokale gemeenschap. UseDem is bovendien in gesprek met lokale ateliers om ook in Nederland te gaan produceren.

UseDem Nederland

UseDem wordt in Nederland geleid door Dorine Veerman (ex-Oger en Productie & Sustainability expert) en Ghislaine Artim (voormalig Commercial Marketing Director bij G-Star en ex-Kipling). Dorine benadrukt: "De mode-industrie staat op een kruispunt. Het is tijd om niet alleen problemen op te lossen, maar ook een nieuwe standaard te zetten voor schone productie en ethische praktijken. Bij UseDem streven we ernaar om deze transformatie te leiden, waarbij we duurzaamheid en kwaliteit verenigen." Ghislaine Artim voegt toe: "We streven naar een nieuwe definitie van zowel luxe als duurzaamheid. Voor ons omvat luxe niet alleen exclusiviteit en esthetiek, maar ook duurzaamheid en ethiek. Het idee dat 'goed doen' luxe niet ondermijnt, maar juist versterkt, maakt het nog waardevoller. Tegelijkertijd willen we laten zien dat duurzaamheid niet alleen over verantwoordelijkheid gaat; we geloven dat de emotionele beleving en uitstraling net zo belangrijk zijn. Dit is voor ons de nieuwe standaard.”

Pre-order Systeem

UseDem hanteert een pre-order systeem, waarbij de tassen pas worden vervaardigd na ontvangst van de bestelling, met een levertijd van maximaal 1,5 maand. Productie en supply chain worden op deze manier geoptimaliseerd en onnodige voorraden worden vermeden. Het is een krachtig statement tegen de heersende fast fashion cultuur en draagt bij aan de missie van UseDem om het mode-landschap te transformeren en een nieuwe standaard te vestigen waarin vakmanschap, exclusiviteit en duurzaamheid worden gewaardeerd boven massaproductie en overconsumptie.