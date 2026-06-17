Vadobag x Quiet Tilburg: Samen sterker tegen armoede

Als Tilburgs bedrijf geloven wij bij Vadobag dat maatschappelijke betrokkenheid niet alleen een keuze is, maar een verantwoordelijkheid. Daarom zijn we trots op onze samenwerking met Quiet Tilburg, een organisatie die zich inzet voor het verzachten van armoede en het versterken van mensen. Door het doneren van bijna 1.500 Kidzroom producten willen wij onze bijdrage leveren aan een eerlijkere samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Quiet Tilburg: verbindt, verlicht en versterkt

Quiet Tilburg is een organisatie die zich inzet voor gezinnen die te maken hebben met armoede. Met meer dan 1.400 members – vaak gezinnen die ook aangesloten zijn bij de Voedselbank – richt Quiet zich op het bieden van lichtpuntjes in het dagelijks leven. Dat doen ze samen met een indrukwekkend netwerk van meer dan 400 lokale sponsors en supporters. Deze partners stellen belangeloos producten, diensten of uitjes ter beschikking. Niet met kortingsbonnen of tweedehands spullen, maar met nieuwe producten die echt iets toevoegen.

Waarom Vadobag kiest voor maatschappelijke betrokkenheid

Bij Vadobag ontwikkelen we producten die ouders en kinderen dagelijks gebruiken – denk aan tassen en rugzakken van merken zoals Kidzroom. Maar we vinden het minstens zo belangrijk dat we als bedrijf midden in de samenleving staan. Als Tilburgs familiebedrijf voelen we de verantwoordelijkheid om ook lokaal ons steentje bij te dragen. De missie van Quiet sluit naadloos aan bij onze kernwaarden: mensen helpen, kansen bieden en écht verschil maken. Daarom besloten we 1.500 nieuwe Kidzroom-producten te doneren aan Quiet Tilburg.

Een waardevolle bijdrage voor gezinnen die het nodig hebben

Voor veel gezinnen in armoede zijn producten zoals een nieuwe rugzak of verzorgingstas simpelweg onbetaalbaar. Toch zijn dit precies de spullen die kinderen helpen om met trots naar school te gaan of die het ouderschap net wat makkelijker maken. Door onze donatie hopen we bij te dragen aan een gevoel van eigenwaarde, trots en gelijkwaardigheid bij de members van Quiet Tilburg. Want iedereen verdient het om zich gezien, gehoord en gesteund te voelen.