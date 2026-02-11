Val op, Styled by Fred
Drie looks. Eén galerie. Eindeloos veel karakter.
Welkom in Fred's Art Gallery, waar elke outfit een draagbaar kunstwerk is. Styled by Fred presenteert drie zorgvuldig samengestelde looks uit de collectie. Elke look heeft een eigen sfeer, verhaal en stylingtip. Rechtstreeks van Fred zelf.
Styled by Fred draait om het uitdrukken van wie je bent: gedurfd, creatief en net een tikkeltje onverwacht.
Styled by Fred Look 1 | The Colour Curator
Deze look bewijst dat kleur zelfverzekerd kan zijn zonder te schreeuwen. Een overhemd met een gedurfde print wordt gecombineerd met een strak gesneden pantalon en frisse sneakers voor de juiste balans. De sleutel is contrast: expressief van boven, rustig van onderen.
Fred’s stylingtip: Laat één item de show stelen. Houd de rest strak en eenvoudig, zodat de print bewust en niet overweldigend overkomt.
Styled by Fred Look 2 | The Everyday Art Collector
Ontspannen, creatief en moeiteloos cool. Een casual jasje over een shirt met grafische print geeft structuur aan een relaxte look. De outfit wordt afgemaakt met denim en nette schoenen. Perfect voor dagen die casual beginnen en onverwacht eindigen.
Fred’s stylingtip: Werk met slimme laagjes. Een casual jasje geeft denim direct een upgrade en geeft je outfit de diepgang van een kunstgalerie.
Styled by Fred Look 3 | The Gallery Gentleman
Dit is moderne tailoring met een artistieke ziel. Een lichte blazer met textuur, een verfijnd gilet en een fris overhemd creëren een strak silhouet zonder formeel aan te voelen. Elegant, zelfverzekerd en onmiskenbaar Fred.
Fred’s stylingtip: Speel met details. Subtiele texturen en kleine accenten geven klassieke tailoring een frisse, persoonlijke uitstraling.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
