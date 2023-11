Van Concept tot Collectie: Het Designmanagement en Productontwikkelingsproces bij Esprit

Designmanagement en productontwikkeling spelen een centrale rol bij het creëren van een collectie. Professionals die op deze gebieden werken, combineren creativiteit met technische expertise om de visionaire ideeën van een merk werkelijkheid te laten worden. Het internationale bedrijf Esprit, bekend om zijn positieve waarden en duurzame mode, biedt een fascinerende omgeving waarin deze experts hun talenten volledig kunnen ontwikkelen.

De creatie van een collectie: designmanagement

Bij Esprit begint het proces van het creëren van een collectie met trendonderzoek door de designmanagers. Zij verzamelen inspiratie voor nieuwe patronen en grafieken, die de huidige modetrends weerspiegelen maar tegelijkertijd trouw blijven aan de merkidentiteit van Esprit. De designmanagers kiezen bijvoorbeeld een op de natuur geïnspireerd thema, afgeleid van de huidige trends, en richten zich binnen dit thema op minimalistische vormen en gedempte aardetinten om de doelgroep van Esprit aan te spreken. Deze professionals schetsen vervolgens ontwerpen, selecteren de juiste stoffen en werken nauw samen met het materiaalonderzoek- en ontwikkelingsteam om materialen te selecteren die esthetisch aantrekkelijk, duurzaam en kosteneffectief zijn, maar ook voldoen aan de technische eisen van het ontwerp. Zodra er prototypes zijn gemaakt, worden de ontwerpen verfijnd in samenwerking met de Senior Vice President van Central Design, waarna ze klaargemaakt worden voor productie. Designmanagement in een groot bedrijf als Esprit is vaak anders dan dat van bijvoorbeeld een klein, lokaal merk. Naast een creatieve visie en oog voor het nieuwe, hebben designmanagers ook een analytisch en realistisch inzicht in hoe verschillende trends aansluiten bij hun doelgroep.

Technische verfijning: productontwikkeling

De productontwikkelaars bij Esprit spelen een doorslaggevende rol bij de realisatie van de voorgestelde ontwerpen. Zij nemen de concepten van de designmanagers over en gaan op zoek naar technische en economische oplossingen om het product te realiseren. In dit proces wordt nauw samengewerkt met de design- en merchandisingteams om ervoor te zorgen dat het product in lijn is met de merkstrategie. Om bij het voorbeeld van op de natuur geïnspireerde ontwerpen te blijven, zouden ze verantwoordelijk kunnen zijn voor het realiseren van een collectie op de natuur geïnspireerde dameskleding, waarbij ze aandacht besteden aan aspecten als pasvorm, comfort en afwerking. Productontwikkelaars werken met het prototype en zogenaamde 'samples', die ze gebruiken om te herkennen waar ruimte is voor verbetering en waar complicaties zouden kunnen ontstaan bij het verkopen en dragen van de kleding. In nauw overleg met leveranciers en producenten worden verschillende stoffen geselecteerd via een proces van eliminatie en geproduceerd als monsters.

Zodra deze monsters zijn geproduceerd en getest, sturen de productontwikkelaars aanpassingen aan om de kwaliteit te verbeteren en houden ze toezicht op het hele productieproces - inclusief het halen van de productie- en verzenddeadlines. Als teamleiders zijn ze niet alleen verantwoordelijk voor individuele productcategorieën, maar sturen ze ook het hele team door het ontwikkelingsproces. Productontwikkelaars moeten oog hebben voor detail, kunnen organiseren en kritische beslissingen kunnen nemen. Veel van de dagelijkse taken bestaan uit het afwegen van verschillende aspecten, waarbij vaak de beste balans wordt gevonden tussen creatief ontwerp en realistische, efficiënte implementatie.

Doelgerichte implementatie van creativiteit

Van het eerste idee tot het eindproduct zijn de designmanagers en productontwikkelaars bij Esprit onmisbaar. Ze combineren artistieke visie met technische precisie om kleding te creëren die zowel modieus als praktisch is, en die in lijn ligt met de waarden van duurzaamheid en kwaliteit - een kenmerk van Esprit. Hoewel de twee functies duidelijk van elkaar verschillen qua nuances en dagelijkse taken, is hun essentie zeer vergelijkbaar: ze brengen technische kennis en creatief talent samen om alledaagse, maar geïnspireerde mode te creëren voor de klanten van Esprit.