Van cosy mornings tot glam nights met Monica Geuze: ontdek Hunkemöller’s nieuwe feestcollectie

Hunkemöller luidt het feestseizoen in met een sprankelende nieuwe feestcampagne. Samen met onder andere friend of the brand, Monica Geuze, brengt Hunkemöller de warmte, zelfverzekerdheid en moeiteloze stijl tot leven die zo kenmerkend zijn voor deze tijd van het jaar: van knusse momenten thuis tot glamoureuze avonden uit.

Credits: Hunkemöller

Jouw winter, jouw glow

De nieuwe Hunkemöller-collectie viert de veelzijdigheid van het winterseizoen: zachte, comfortabele stoffen voor rustige avonden op de bank én elegante, feestelijke items voor bijzondere gelegenheden. Elk ontwerp is met oog voor detail gemaakt en combineert stijl met draagcomfort, zodat jij je op elk moment van de dag zelfverzekerd en prachtig voelt.

De collectie bevat pyjama’s en badjassen van superzachte fleece, warme loungewear met geruite prints, en de nieuwste Super Soft Tops met cashmere – ideaal om jezelf in te wikkelen op koude dagen.

Wanneer de avond vraagt om wat extra glamour, schitteren de bustiers, bodysuits en verfijnde lingerie met satijnen afwerkingen, kanten details en subtiele glansaccenten. Favorieten zoals de Zoë body, de sexy Hollie bustier en de chique Keisha body zorgen voor de perfecte feestlook – stijlvol, sensueel en comfortabel tegelijk.

Credits: Hunkemöller

Credits: Hunkemöller

Feestelijke kleuren en perfecte cadeaus

De collectie komt tot leven in seizoenskleuren als bordeauxrood, donkergroen, klassiek zwart en warme bruintinten. Deze kleuren ademen zowel elegantie als gezelligheid, en maken elk item tijdloos én feestelijk.

De pyjama’s zijn verkrijgbaar in vrolijke prints en zachte materialen zoals fleece, velours en flanel – perfect om cadeau te doen aan een geliefde of zelf te dragen tijdens de feestdagen. Denk aan prints met teddyberen, ruiten in verschillende kleurcombinaties en rode hartjes: speels, warm en onweerstaanbaar knus.

Credits: Hunkemöller