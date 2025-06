Van Gennip Textiles: Kinder- en nachtkledingmerken met visie

Van Gennip Textiles B.V. is vanaf de allereerste editie een vaste waarde op PREVIEW. Het bedrijf vertegenwoordigt een veelzijdig merkenportfolio binnen het kinder- en nachtkledingsegment. “Wij hebben drie kinderkledingmerken: Dirkje, Koko Noko en No Way Monday. Daarnaast vertegenwoordigen we het nachtkledingmerk Charlie Choe voor dames en kinderen, en het badkledingmerk Mila, gericht op dames.” vertelt Salesmanager Mirke.

Vanuit haar showroom ontvangt Mirke tijdens het inkoopseizoen dagelijks klanten: “Ik presenteer dan de nieuwe collectie aan winkeliers en inkopers van grote winkelbedrijven. Daaruit volgen orders voor het komende seizoen.” Buiten het verkoopseizoen is ze veel op pad, onder andere om bestaande klanten te bezoeken of nieuwe retailers te benaderen.

Wat haar werk zo aantrekkelijk maakt? “Het contact met klanten. We verkopen niet zomaar producten, we denken actief mee met onze partners: Wat werkt in de winkel? Welke artikelen draaien goed? Die samenwerking maakt het vak boeiend.”

Dirkje Credits: Van Gennip Textiles

Waarom PREVIEW?

De keuze voor deelname aan PREVIEW is dan ook bewust: “Het is een goed bezochte beurs, vroeg in het seizoen. Ideaal om klanten alvast een eerste indruk te geven van de collectie. En we genereren altijd nieuwe leads.” Volgens Mirke biedt een fysieke beurs een laagdrempelige manier voor inkopers om te oriënteren en nieuwe merken te ontdekken. “Ik merk toch altijd dat een beurs vooral nodig is. Dat mensen vrijblijvend kunnen kijken naar onze collectie.”

Van Gennip Textiles heeft aan alle edities van PREVIEW deelgenomen en is enthousiast over het concept. “Een beursdag is voor ons geslaagd wanneer die goed bezocht is, we bekende gezichten zien, huidige klanten kunnen spreken, vragen kunnen beantwoorden, nieuwe leads hebben en natuurlijk de nieuwe collectie kunnen tonen.”

Over de nieuwe collectie kan Mirke nog niet al te veel details delen, de presentatie stond op het moment van het interview nog gepland. Wel laat ze weten: “Er komt meer kleur, en we zoeken zoals altijd naar vernieuwing binnen onze vaste merkidentiteiten.”

