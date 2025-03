Van pop-up naar flagship: Melissa Oosterwolde opent eigen winkel

Na twee succesvolle pop-up stores in winkelcentrum Alexandrium opent modeontwerpster Melissa Oosterwolde op 23 maart om 12:00 uur de deuren van haar allereerste flagship store in hetzelfde winkelcentrum. Een mijlpaal voor het snelgroeiende merk, dat hiermee een droom werkelijkheid ziet worden.

Een eigen winkel: een langgekoesterde droom

Melissa Oosterwolde heeft de afgelopen twee jaar een indrukwekkende groei doorgemaakt. Inmiddels is het merk verkrijgbaar bij 50 verkooppunten verspreid over Nederland, België, Duitsland en Engeland en werkt het samen met verschillende toonaangevende agencies. Toch ontbrak er nog iets: een eigen winkel waar de Melissa Oosterwolde-experience volledig tot zijn recht komt.

"Onze pop-up stores waren een geweldig voorproefje, maar een eigen winkel waar onze collecties écht tot leven komen, is een droom die uitkomt. We kunnen niet wachten om onze klanten in onze eigen wereld te ontvangen!" – Melissa Oosterwolde

Credits: Melissa Oosterwolde

De Lente/Zomer ‘25 collectie: van pastels tot tweeds

Bij de opening op 23 maart wordt de nieuwe lente/zomercollectie gepresenteerd. De collectie bestaat uit zomerse designs in zachte pasteltinten, bloemenprints en klassieke tweeds in onder andere beige en paars. Van stijlvolle pakken en chique blouses tot unieke jurken, elk ontwerp laat vrouwen stralen.

Naast opvallende en unieke mode bevat de collectie ook tijdloze, stijlvolle items. De ontwerpen zorgen ervoor dat elke vrouw zich mooi en zelfverzekerd voelt. De collectie gaat tot maat XXL, zodat nog meer vrouwen kunnen genieten van mode die hen laat stralen.

Daarnaast is de Pre-Spring collectie al online verkrijgbaar. Deze drop bevat essentiële items die de perfecte basis vormen voor een stijlvolle garderobe in de komende seizoenen.

Credits: Melissa Oosterwolde

Kom langs bij de opening!

Op 23 maart om 12:00 uur opent Melissa Oosterwolde officieel haar deuren in winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam. Modefans zijn van harte welkom om als eerste de nieuwe collectie te bewonderen, het merk in een unieke setting te ervaren en samen dit bijzondere moment te vieren. De winkel is te vinden naast Skechers en tegenover Nelson.