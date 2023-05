Van running tot runway: 7 belangrijke kledingstukken die voortkwamen uit sport

Sinds de jaren 2000 zijn activewear en athleisure gestaag in opkomst, met als trend het concept van comfort en functionaliteit boven uiterlijk. Met de lockdowns tijdens de pandemie heeft dit concept een hoge vlucht genomen en daarmee ook zijn evenwichtigere versie, geïnspireerd op zichzelf en het comfort van thuis: loungewear. Tijdens de hele ontwikkeling zijn er echter bepaalde belangrijke kledingstukken die de tand des tijds hebben doorstaan. Hier zijn zeven belangrijke kledingstukken die, geïnspireerd door sportkleding, een plaats hebben veroverd in onze dagelijkse garderobe.

Beeld: Goldbergh, collectie SS23, eigendom van het merk

Zonneklep

De zonneklep is een type hoed met een verticaal schild voor het gezicht, dat bescherming tegen de zon biedt aan meestal tennissers of golfers. Hij wordt met een verstelbare band om het hoofd vastgezet en bedekt de bovenkant van het hoofd niet om het ademend vermogen tijdens het sporten te bevorderen.

Meer dan om zijn functionaliteit is hij echter ook populair geworden als stijlvol hoofddeksel voor de zomer, in verschillende kleuren en randmaten.

Geplooide Minirok

De geplooide minirok wordt gekenmerkt door het plooien van stof die rond de heup samenkomt met een elastische tailleband. Functioneel gezien maakt het vrije beweging en ventilatie mogelijk, essentieel voor een hoge cardioactiviteit zoals tennis, waar het meestal te zien is.

Als symbool voor female empowerment door de connectie met sterke, vrouwelijke tennisidolen en door de chique, preppy look is het weer een must in onze garderobes geworden.

Trainingspak

Het trainingspak wordt vaak gedragen door hardlopers omdat het relatief nauwsluitend is en ontworpen is voor een volledig bewegingsbereik, waardoor de hardloper beter kan presteren. Ook is het vervaardigd met ademende, zweetbestendige materialen, wat betekent dat het zich goed aanpast aan de regulering van de lichaamswarmte tijdens de warming-up, de prestaties en de cooling-down.

Het is echter ook voor ons een onmisbaar kledingstuk, omdat het gemakkelijk te combineren is voor een goed samengestelde, comfortabele outfit.

Bikini

Bikini's zijn een van de belangrijkste items om in te zwemmen en niet weg te denken van strandvakanties. Ze zijn voorzien van dikkere stoffen die de effecten van watervlekken verbergen en sterk ontwikkelde ontwerpen voor een stevige pasvorm.

Tegenwoordig worden ze niet meer alleen als zwemkleding beschouwd, maar worden ze meer en meer gedragen als geïntegreerde onderdelen van een outfit binnen de positive body movement, zoals bijvoorbeeld in combinatie met een jeans met lage taille.

Poloshirt

Het hoogtepunt van elke preppy garderobe is het poloshirt, dat dateert uit de negentiende eeuw. Het wordt gebruikt bij golf, tennis en paardrijden omdat het een mix is tussen een formeel kraagshirt en een casual t-shirt dat zowel presentie als functionaliteit biedt.

Tegenwoordig is het poloshirt ook terug te vinden in diverse garderobes, van uniformen tot alledaagse outfits met zijn slimme en toch casual uitstraling.

Leggings

Leggings worden meestal gedragen tijdens yoga en pilates. De stoffen waaruit ze bestaan omsluiten de huid als een tweede laag, waardoor ze uitrekken en zich aanpassen aan verschillende bewegingen en posities.

Het hoge comfort en de veelzijdigheid hebben leggings tot onze algemene kleding gemaakt en worden gezien als een must-have basisitem om te hebben.

Sportbeha

De sportbeha ten slotte is vaak een onderkleding voor alle soorten sport, maar wordt soms ook gewoon als bovenstuk gedragen, vooral in sportscholen. Hoe dan ook, de functie is het verminderen van bewegingen die het borstweefsel kunnen beschadigen en het dus beschermen.

Omdat hij comfortabeler is dan een gewone beha, is hij niettemin een alledaags kledingstuk geworden en fungeert hij vaak als een soort crop top.

