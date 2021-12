Vanguard Collectiebericht FW22: Moving Forward

Ook de nieuwe Fall/Winter ’22 collectie van Vanguard staat in het teken van de ‘Gentleman’s Journey’. De tweede bestemming van deze reis en de inspiratie voor de nieuwe collectie: Lissabon, Portugal. City Gents, modern denim style en het veelzijdige stadsleven komen in deze bruisende stad bij elkaar. Het gevoel van vrijheid en de zorgeloze sfeer van deze locatie wordt gereflecteerd in de nieuwe items. Het resultaat zijn sophisticated winter styles, die perfect als layering pieces gedragen kunnen worden.

De collectie bestaat uit een uitgebreid aanbod aan smart casual looks met gevoel voor innovatie, moderne pasvormen en een scherp oog voor detail. Deze perfecte, tijdloze items in comfortabele, luxe materialen zijn makkelijk te combineren en nooit overdressed. De ideale keuze voor elk moment van de dag – of je nou thuis, op kantoor of onderweg bent. Het kleurenpalet van de nieuwe collectie bestaat uit Muted Brights. Deze mooie, sophisticated kleuren zijn winters, maar overheersen niet. Het zijn stijlvolle, draagbare kleuren, die makkelijk gecombineerd kunnen worden. Het samenspel van deze Muted Brights met mooie wit-, zand-, en blauwtonen geeft het kleurenpalet een sophisticated uitstraling. Stoere, maar altijd stijlvolle prints geven de nieuwe items een winterse touch. De prints zijn gebaseerd op de inspirerende omgeving van Lissabon en onze V7 bike. Naast subtiele, kleine prints die makkelijk te combineren zijn met andere items in de collectie, zitten er ook een aantal echte statements prints in de collectie.

Ga met ons mee op onze Gentleman’s Journey en MOVE FORWARD

KEY FOCUS

COMFORT IS STILL KING

Ook dit seizoen staat comfort nog steeds bovenaan de lijst. Comfortabele, winterse items die ideaal zijn voor zowel binnen als buiten zijn onmisbaar. Perfect voor de gentleman biker – cool en tijdloos. Bij het samenstellen van de comfort looks mogen hoogwaardige comfort denim, jersey shirts, printed jersey suit separates en stretch chino’s zoals de V12 niet ontbreken. Rijke knitwear van verschillende materialen en comfort sweats complementeren deze items en maken van de nieuwe Vanguard collectie een echte must-have.

HYBRID SOPHISTICATION

Met de hybrid styles van Vanguard kun je alle kanten op. Deze items, zoals shirts jackets, bodywarmers en lichtgewicht in-between items, kun je op verschillende manieren dragen. Ze zijn uitgevoerd in knits en sweats in combinatie met nylon details. Het zijn ideale extra ‘transseasonal’ lagen, die je zowel ergens over als ook onder kunt dragen. Doordat je deze veelzijdige items op diverse manieren kunt combineren, zijn ze de perfecte keuze in elk seizoen. Met deze hybrid styles pas je jouw outfit makkelijk aan jouw situatie aan. Sophisticated en altijd stoer.

THE MODULAR WARDROBE

Must-have items voor in de garderobe van elke man – styles die perfect op elkaar zijn afgestemd, zodat je heel makkelijk verschillende outfits kunt samenstellen. Met de modulaire garderobe van Vanguard kun je alle kanten op. Door een of meerdere kledingstukken te wisselen pas je jouw outfit makkelijk aan en creëer je zo een nieuwe stoere, maar altijd stijlvolle look. Zo ben je klaar voor elk moment van de dag en alles wat er op je te wachtenstaat.

Beeld: Vanguard

Highlights in de collectie

The V-PARKA

Stoer en stijlvol. We hebben de ultieme Vanguard parka naar het volgende niveau getild. De nieuwe Vanguard V-parka is ideaal voor het drukke, winterse stadsleven en alles wat daarbij komt kijken. Hij is uitgevoerd in een hoogwaardig, technisch materiaal en voorzien van nieuwe Vanguard details zoals het grote V-logo aan de binnenkant van de voering. Stoere details zoals de technical zippers en de modulaire voering – die ook apart als jas gedragen kan worden – zorgen voor de kenmerkende Vanguard look. De V-Parka is perfect te combineren met onze comfort knitwear, een stoere Vanguard denim of met de printed jersey suit separates.

Beeld: Vanguard

COMFORT KNITWEAR

Comfort zet nog steeds de toon. Met de rijke knitwear van Vanguard, uitgevoerd in 100% merino wol, Chenille, rayon en pima cotton, maak je altijd de juiste keuze. De cardigans en pullovers vallen niet alleen op door verschillende hybrid combinaties en speciale breisteken, maar ook door diverse kraagvormen: van half zips, turtlenecks en mocknecks tot mooie basic crewnecks. Gaande het seizoen worden de knits en sweaters zwaarder in gewicht zodat ze perfect passen bij de weersomstandigheden en het draagmoment. Zo kunnen ze ideaal als layering pieces gedragen worden.

HYBRIDS

Hybrid items zijn bijna niet meer weg te denken uit de garderobe van de moderne man. Deze items zijn ideaal om snel even aan te trekken op weg naar een werkafspraak, voor een kop koffie om de hoek of gewoon voor lekker thuis op de bank. Hybrids zijn makkelijk te combineren en ideaal om jouw outfit aan elke situatie aan te passen.

PRINTED JERSEY SHIRTS EN SUIT SEPARATES

Smart, casual, maar nooit overdressed. De smart jersey styles zijn comfortabel en bieden veel bewegingsvrijheid, waardoor ze ideaal zijn voor elke dag. Ze zijn uitgevoerd in een lichtgewicht en comfortabele Italiaanse stretch jersey en bedrukt met de unieke digitale ‘geweven’ Vanguard print. De smart jersey items geven je de vrijheid om gedurende de dag eenvoudig te switchen van stijl. Highlights zijn de jersey shirts en de suit separates. Smart, maar toch casual.