Vanguard: Fall/Winter ‘23 Next Level

Voor Fall/Winter '23 vertrekken we naar de vierde bestemming van de Vanguard Gentleman's Journey: Genua, Italië. De combinatie van het moderne stadsleven met klassieke architectuur en cultuur maakt Genua de perfecte setting voor de nieuwe Vanguard collectie. Geïnspireerd door deze bruisende haven aan de Italiaanse Riviera en de nieuwe V12 bike, tillen we de nieuwe collectie in elk opzicht naar een hoger niveau. Hoewel de items zeer draagbaar en functioneel zijn, zorgt het kenmerkende V-DNA dat in elk design is verwerkt voor de echte Vanguard gentleman look en feel.

Relaxed formal styles spelen de hoofdrol in de nieuwe Fall/Winter '23 collectie. Van ultieme layering pieces en veelzijdige hybrid styles tot moderne denims en stijlvolle chino's – de nieuwe collectie bestaat uit zelfverzekerde, sophisticated must-haves voor elk moment van de dag. Deze tijdloze items, uitgevoerd in comfortabele, lichtgewicht materialen, zijn makkelijk te combineren en nooit overdressed. Of je nu thuis, op kantoor of onderweg bent, je bent klaar voor elk avontuur dat je te wachten staat.

Het kleurenpalet bestaat uit ingetogen, warme tinten van heldere kleuren. Deze stijlvolle, maar subtiele tinten gemengd met witte, zand- en blauwtinten geven het kleurenpalet een sophisticated uitstraling die perfect is voor veelzijdige winterlooks. De prints zijn gebaseerd op de inspirerende omgeving van Genua en de nieuwe V12 bike. Naast kleine, subtiele prints hebben we ook een aantal echte statement prints ontworpen.

Focus van de collectie

THE V12 CROSSOVER

De nieuwe collectie draait om de nieuwe V12 denim en de bestselling V12 chino. De V12 denim, een moderne slim fit met een relaxte look, en de tijdloze V12 chino vormen de perfecte basis voor elke outfit. Ze zijn allebei ontworpen in combinatie met onze nieuwe custom Moto Guzzi bike. De stoere, maar altijd stijlvolle look en de moderne V-vormige details verbinden de V12 broeken en de bike. Met de denim en de chino bieden we een ideale V12 voor elke gelegenheid. Of je nu overdag de V12 chino draagt en 's avonds de V12 denim of andersom – met de V12 broeken in je garderobe ben je altijd perfect voorbereid.

NEXT LEVEL HYBRIDS: THE GENTLEMAN’S WAY

Hybrid styles blijven essentieel in de garderobe van elke gentleman. Dankzij hun functionaliteit zijn de nieuwe hybrid styles ultieme layering pieces. Je kunt ze perfect over of onder andere items dragen als comfortabele extra laag. Door ze echter met de juiste items te combineren, kunnen ze ook perfect de 'gentleman way' worden gedragen: als onderdeel van zelfverzekerde, sophisticated outfits. Nieuwe hybrid styles zoals overshirts, blazers en cardigans passen perfect bij klassieke knits en overhemden. Door ze te combineren met een stijlvolle coltrui of oxford shirt worden de nieuwe hybrid styles moeiteloos naar het volgende niveau getild.

LEVEL UP YOUR KNITWEAR

Onmisbaar in het Fall/Winter '23 seizoen: hoogwaardige knitwear. De nieuwe knitwear collectie maakt onderscheid tussen elevated basics en next-level knits en bevat het perfecte item voor elk moment van de dag. De elevated basics zijn gemakkelijk te dragen en te combineren. Ze zullen verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren, zodat je eenvoudig een andere uitvoering van je favoriete knit aan je garderobe kunt toevoegen. Meer uitgewerkte designs, waaronder kenmerkende V-vormige patronen, kabels en mocknecks, maken de next-level knitwear bijzonder. Combineer ze met jeans of chino's voor veelzijdige, tijdloze looks.

Fall/Winter ’23 highlights

THE GENTLEMAN’S COAT

De signature Vanguard gentleman's coat is een must in elke modulaire garderobe. De lange wollen jas is – samen met onze leren biker jacket – een icoon in elke outerwear collectie. Hij zal verkrijgbaar zijn met een allover pied de poule patroon en in drie effen kleuren. Elk van de vier uitvoeringen is perfect voor stoere, maar altijd stijlvolle looks. Het klassieke design met moderne details maakt de gentleman's coat net even anders. Het afneembare inzetstuk van nylon aan de voorkant zorgt voor een functionele twist en biedt bescherming bij koud weer. Het kan eenvoudig worden toegevoegd of verwijderd wanneer de situatie daarom vraagt.

WARDROBE UPDATE: BLAZERS

Van formeel tot casual, de Fall/Winter '23 Vanguard collectie heeft voor elke situatie een passende blazer. Dit seizoen breiden we de selectie blazers aanzienlijk uit. Of je voorkeur nu uitgaat naar geweven, gebreide of moderne tech blazers en geruite of gestreepte designs, je zult elk nieuw item aan je garderobe willen toevoegen. Onderscheidende details, zoals de twee kenmerkende ritsen op de borst of de iconische badge, zorgen voor de echte Vanguard look en feel. Draag de nieuwe blazers met je favoriete denims en chino’s om eenvoudig casual gentleman looks te creëren.