Vans x Nicole McLaughlin: de Slip-On krijgt een DIY make-over

Vans slaat opnieuw de handen ineen met designer Nicole McLaughlin, pionier in upcycled design, voor een bijzondere samenwerking waar functionaliteit en creativiteit samenkomen. Bekend om haar speelse kijk op recycling en haar talent om afgedankte materialen te transformeren in unieke creaties, brengt McLaughlin haar innovatieve geest naar een exclusieve collectie die dé ultieme klassieker van Vans herinterpreteert.

"Het is essentieel om functionele elementen te integreren en ze tegelijkertijd met een artistieke en stijlvolle blik te benaderen," zegt Nicole McLaughlin. "Mijn doel is altijd geweest om veelzijdige en speelse ontwerpen te maken. Voor deze collectie haalde ik inspiratie uit de iconische hiking bags uit de jaren '70 en de outdoor-esthetiek van die tijd."

Credits: Vans

Centraal in de samenwerking staat de Vans x Nicole McLaughlin Slip-On RS, voorzien van een geïntegreerd rugzakvak op de wreef en verstelbare nylon straps. Ontworpen met het oog op een duurzaam en praktisch gebruik, bestaat de schoen voor 40% uit gerecycled canvas en heeft hij een waterafstotende afwerking. De grof geprofileerde zool zorgt voor maximale grip, waardoor deze creatie balanceert tussen hedendaagse esthetiek en technische vindingrijkheid.

In dezelfde lijn verandert de rugzak uit de collectie in een magnesiatas om te klimmen. Gemaakt van stevige stof met 40% gerecycled materiaal, combineert het ontwerp duurzaamheid met functionaliteit. De bijpassende sokken, bestaande uit 80% biologisch katoen, bevatten een cargozakje dat een onverwachte utilitaire touch toevoegt aan een alledaags accessoire.

Credits: Vans

Met een knipoog naar speelsheid en humor zet de lanceringcampagne de collectie in scène als miniaturen. In een outdoor setting tonen de Slip-On RS en bijbehorende accessoires hun slimme compartimenten, perfect voor piepkleine kampeerspullen. Ook een miniatuurversie van McLaughlins atelier brengt haar DIY-benadering tot leven. De volledige campagne werd bedacht, gestyled en gefotografeerd door Nicole McLaughlin zelf.

De Vans x Nicole McLaughlin-collectie is vanaf 26 februari verkrijgbaar op nicolemclaughlin.com en vanaf 27 februari op vans.eu en bij geselecteerde retailers. De Slip-On RS in Grey is exclusief beschikbaar via vans.eu en nicolemclaughlin.com. Wees er snel bij, want deze gelimiteerde ontwerpen zijn klaar om een statement te maken!

