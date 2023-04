VEJA lanceert vandaag nieuwe kindergymp in samenwerking met The Animals Observatory

VEJA lanceert een stoer kindermodel in drie verschillende kleurstellingen. VEJA werkt hiervoor samen met het Spaanse merk The Animal Observatory (TAO) dat bekend staat om haar vrolijke, kleurrijke en comfortabele kindercollecties. Dit is goed terug te zien in de kleurrijke en speelse twist die TAO aan het kinder V-10 model van VEJA gegeven heeft. Om het voor de kinderen nog leuker te maken, is de V aan de zijkant van de schoen en de achterste lus glow in the dark, een knipoog naar de sterren aan de slaapkamerplafonds van toen we zelf kinderen waren.

Beeld: VEJA, eigendom van het merk.

Product informatie

De VEJA x TAO komt in drie verschillende kleursamenstellingen; lichtblauw met een donkergroene neus, lichtroze met een gele neus en oranje met een rode neus.

De schoenen zijn gemaakt in een Fair Trade gecertificeerde fabriek in in Brazilië.

Het bovendeel van de V-10 is gemaakt van chroomvrij leer van boerderijen in het zuiden van Brazilië (Rio Grande do Sul). Het ondergaat een innovatief looiproces zonder chroom, zware metalen of gevaarlijke zuren.

In het looiproces wordt gebruik gemaakt van chemicaliën en energie beperkt. Daarnaast wordt het gebruik van water met ongeveer 40% en het gebruik van zout met 80% verminderd.

Het gebruikte water is recyclebaar na het looien.

Over The Animals Observatory

The Animals Observatory is het tijdloze merk van de unieke artiest en creatief directeur Laila Aguiler. Iedereen kan worden geïnspireerd door het speelse gevoel, comfort en esthetisch plezier. De filosofie van het merk is gebaseerd op het oude motto van Laia Aguilar waarmee ze haar kinderen inspireerde: "Wees een dier en trouw met je instincten."

Beeld: VEJA, eigendom van het merk.