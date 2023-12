Verbinding van sport en kunst: Black Bananas X Dylan Hoogerwerf

In een opmerkelijke synergie van mode en artistiek talent presenteren Black Bananas en voormalig shorttrack-schaatser Dylan Hoogerwerf de FW23-collectie, getiteld 'Work of Art'. Deze collectie, geïnspireerd door zowel stadsstraten als sportieve passies, viert de veelzijdigheid van creatieve expressie.

Dylan Hoogerwerf, eens een drievoudig Europees kampioen in het shorttrack-schaatsen, heeft hij zijn professionele schaatscarrière in 2022 verruild voor de wereld van tattoo-kunst en muziekproductie. Zijn opkomst als een opvallende tattoo-illustrator op platforms zoals Instagram en TikTok weerspiegelt zijn diverse artistieke talenten.

Black Bananas X Dylan Hoogerwerf Credits: Black Bananas

Een opmerkelijk resultaat van deze samenwerking is de introductie van 's werelds eerste getatoeëerde varsity-jas. Tien leren mouwen, doordrenkt met persoonlijke smaak en verhalen van Dylan, sieren vijf met de hand gemaakte jassen. Dit creatieve proces, gefaciliteerd door specialisten van Leatherbox.com en de Leather Fashion Academy, belicht het vakmanschap achter deze innovatieve benadering.

Drie van deze unieke stukken zullen een thuis vinden bij speciale kunstenaars, wiens namen binnenkort bekend worden gemaakt, wat een verdere versterking van de verbinding tussen kunst en sport benadrukt.

Black Bananas X Dylan Hoogerwerf. Credits: Black Bananas

Als aanvulling op dit project biedt Black Bananas een gelimiteerde editie van honderd varsity-jassen aan, elk voorzien van geborduurde tatoeage mouwen en een door Dylan getatoeëerd, genummerd leren label. Deze exclusieve stukken worden binnenkort beschikbaar gesteld op de website van Black Bananas en in de Black Bananas-winkel in de Mall of the Netherlands.

Deze collectie, waar sport en kunst samensmelten, biedt een frisse kijk op creatieve grenzen en nodigt uit om de verbinding tussen mode en kunst op een nieuwe manier te verkennen.