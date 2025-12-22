Verbonden blijven in een verspreid team: Mobile Merchandiser Days bij J-Club

Bij J-Club werken we met teams die voortdurend onderweg zijn. Mobile merchandisers opereren verspreid over regio’s, landen en winkels. Juist die flexibiliteit maakt onze organisatie sterk, maar brengt ook een uitdaging met zich mee: hoe zorg je ervoor dat iedereen, ondanks die afstand, op één lijn blijft?

Het antwoord zit voor ons in verbinding. En die verbinding ontstaat niet vanzelf. Daarom organiseren we in al onze landen Mobile Merchandiser Days: vaste momenten waarop we elkaar fysiek ontmoeten, kennis delen en samen scherpstellen waar we voor staan. Vorige maand vond zo’n dag plaats in Milaan, waar onze Italiaanse mobile merchandisers samenkwamen. Een energieke groep professionele en betrokken vrouwen, afkomstig uit alle hoeken van Italië. Voor veel van hen is het dagelijkse werk solistisch en regionaal georganiseerd. Juist daarom was het waardevol om elkaar weer live te spreken, ervaringen te delen en samen vooruit te kijken.

Tijdens de Mobile Merchandiser Day lag de focus op afstemming. We spraken over processen, wisselden best practices uit en namen de tijd om samen te reflecteren op wat goed gaat en waar we verder kunnen verbeteren. Door die gesprekken ontstaat er niet alleen duidelijkheid, maar ook wederzijds begrip. Iedereen weet weer waarom bepaalde keuzes worden gemaakt en hoe we samen zorgen voor consistente kwaliteit in elke winkel, in elke regio.

Daarnaast is zo’n dag minstens zo belangrijk voor de teamdynamiek. Even stilstaan, elkaar ontmoeten en energie opladen. Het versterkt het gevoel dat je onderdeel bent van iets groters dan je eigen route of regio. Dat clubgevoel is geen toeval; het is iets waar we bewust in investeren.

Omdat onze teams zo verspreid werken, geloven we dat juist deze momenten het verschil maken. Mobile Merchandiser Days zorgen voor alignment, betrokkenheid en continuïteit. Ze helpen ons om als één team te blijven opereren, ook als we fysiek ver uit elkaar staan. De editie in Milaan liet opnieuw zien hoe waardevol dit is. Niet alleen voor de samenwerking van vandaag, maar ook voor de groei van morgen. Samen blijven we leren, verbeteren en vooruitgaan.

Nieuwsgierig hoe zulke dagen eruit zien? Bekijk dan ons tiktok account @jclub.international.