Vero Moda brengt AW26-collectie met wol, corduroy en ruitmotieven

Modemerk Vero Moda presenteert zijn herfst/winter 2026-collectie onder de naam 'A Step Into Autumn'. De bijbehorende campagne is onder meer opgenomen in Frederiksberg Gardens in Kopenhagen.

Credits: VERO MODA

De collectie ligt volgens Vero Moda vooral op knitwear en statement jassen, met een combinatie van zware en lichte breisels. Er wordt gebruikgemaakt van wollen stoffen, corduroy en suède, en ruitmotieven komen als terugkerend element in de collectie terug. Het kleurenpalet bestaat uit grijs, bruin, groen en dieprode tinten. Ook halslijnen krijgen aandacht, van coltruien tot open kragen die zich lenen voor het laagjes dragen.

"Met 'A Step Into Autumn' vieren we die overgang met rijke materialen, warme kleuren en silhouetten die gemak, zelfvertrouwen en een gevoel van vernieuwing brengen in je dagelijkse garderobe," aldus Thilde Mynte Andersen Skovgård, international brand identity manager bij Vero Moda.

Credits: VERO MODA

De collectie is vanaf 25 augustus verkrijgbaar bij geselecteerde verkooppunten, in de eigen winkels van Vero Moda en via veromoda.com.