Versace's Herfst/Winter 2026-campagne 'Versace Obsessed, Chapter II' duikt in het archief van het modehuis

Het Italiaanse luxehuis Versace onthult zijn Herfst/Winter 2026-campagne, getiteld 'Versace Obsessed, Chapter II'. De campagne, een nieuwe stap in het doorlopende verhaal van het modehuis, versterkt de invloed van Versace door herontdekte en nooit eerder vertoonde iconen opnieuw in de schijnwerpers te zetten. Gefotografeerd door Steven Meisel, presenteert de campagne een reeks filmische vignetten. Deze overbruggen verleden, heden en toekomst en tonen de aantrekkingskracht van Versace op een nieuwe generatie.

De campagne put uit de visuele geschiedenis van het modehuis. De beelden zijn omringd met artefacten en objecten uit het Versace-archief om de unieke attitude van het merk te benadrukken. Archiefmagazines uit de jaren negentig en 2000 combineren Meisels eerdere fotografie voor het modehuis met niet eerder gepubliceerd materiaal. Zeldzame uitgaven van Vanitas, het tijdschrift van Gianni Versace, tonen de oorsprong van zijn weelderige ontwerpwereld.

Credits: Versace

Deze dialoog met het verleden is ook zichtbaar in de Herfst/Winter 2026-collectie zelf. De collectie herinterpreteert de codes van Gianni en Donatella Versace: lef gecombineerd met glamour, het goddelijke tegenover het rauwe, en klassiek naast streetstyle. De collectie straalt een ongecompliceerde elegantie uit, vrij van conventies. De ontwerpen zijn opgebouwd rond de kenmerkende motieven van het modehuis, zoals de Medusa-kop en het Greca-patroon, naast een contrast van leer en goud.

'Versace Obsessed, Chapter II' positioneert het archief van het modehuis als een levend naslagwerk. Het wordt gebruikt om de erfenis van Versace vanuit een hedendaags perspectief te herbevestigen.

De creatieve directie en de campagnefilms zijn van de hand van Ferdinando Verderi. De styling is verzorgd door Karl Templer, de make-up door Pat McGrath (Streeters) en de haarstyling door Guido Palau (Art + Commerce). Jin Soon Choi (Home Agency) was verantwoordelijk voor de nagels, Jeremy Hall voor de cinematografie, Mary Howard (MHS Artists) voor het setontwerp en Julia Lange (Art Partner) voor de casting. De campagne toont talenten als Saar Mansvelt Beck, Alaina Rae, Elodie Guipaud, Bai Ruien en Wiley Rhoads.