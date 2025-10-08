Verso breidt Shoe Department sterk uit

Antwerpen, VERSO, de high-end modeboetiek in Antwerpen, tilt haar schoenafdeling naar een hoger niveau. Met deze uitbreiding speelt Verso in op de groeiende vraag naar een exclusieve schoenenwinkel in de stad en wil ze haar klanten een ultieme fashionbeleving bieden.

Credits: Verso

Naast iconische namen zoals Gucci, Fendi en Miu Miu, vind je er nu ook Paris Texas, Church, Bottega Veneta en nog veel meer, waardoor Verso dé destination voor high-end schoenen in Antwerpen is. Deze indrukwekkende merken kregen elk hun eigen departement binnen het grotere geheel van Verso, en het resultaat mag er absoluut zijn!

Credits: Verso

De nieuwe schoenenafdeling is een visueel statement op zich. Het spel van kleur en licht trekt meteen de aandacht en leidt bezoekers vanaf de inkomhal naar de vernieuwde hoek achterin de winkel, waar de nieuwste collecties op stijlvolle en verrassende wijze worden gepresenteerd.

Het interieurontwerp is het werk van interieurarchitect Merijn Degraeve, die van de monumentale ruimte een intieme, coconachtige omgeving maakte. Het kleurenpalet – geïnspireerd op de historische glazen koepel bij de inkom – speelt met zachte tinten van ijsblauw, roze en bruin. Een op maat ontworpen glazen luster vormt het sculpturale zwaartepunt, terwijl hoogglans meubels, comfortabele zitplaatsen en een zachtblauw tapijt de luxe-ervaring compleet maken.

Credits: Verso

Een achterwand in karamelkleurig kwartsiet, subtiel verlicht, en rekken in gefumeerd glas met legplanken in zwartgebeitste eik, trekken bezoekers dieper de winkel in. Spiegels en indirecte verlichting zorgen voor extra diepte en gelaagdheid, waardoor schoenen en accessoires perfect tot hun recht komen.

Credits: Verso

“Ik wilde van deze hoge, indrukwekkende ruimte een intieme plek maken waar klanten in alle comfort kunnen ontdekken en ervaren. Het moest luxueus zijn, maar tegelijk uitnodigend en gezellig – een setting die Verso’s modeaanbod maximaal laat stralen,” zegt Merijn Degraeve.

Verso nodigt modebewuste shoppers uit om de vernieuwde schoenafdeling te ontdekken en zich te laten inspireren door de exclusieve merken, het doordachte design en de unieke beleving die de winkel nu biedt.