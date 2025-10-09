Vier feest in stijl met de eindejaarscollectie van Floris van Bommel
Mirror, mirror on the wall, wie heeft de leukste feestschoenen of them all? Dat moet wel Floris van Bommel zijn. Het Nederlandse schoenenmerk pakt dit eindejaar opnieuw uit met een mannencollectie vol glanzende prints, bijzondere materialen en gedurfde modellen. Of zoals Floris ze noemt: “kerstballen voor aan je voeten!”
Dit eindejaar brengt Floris van Bommel de klassieke smokingschoen in drie bijzondere uitvoeringen, afgewerkt in hoogwaardig Italiaans kalfsleer. Het lakleer kreeg een subtiele metallic glans met lichtere en donkerdere nuances, waardoor optische diepte ontstaat. In de bovenste laag werd bovendien een fantasierijke reliëfdruk met zwarte accenten verwerkt. Het resultaat: een elegante gecraqueleerde look en dé feestelijke finishing touch voor elke outfit.
En alsof dat nog niet genoeg is: bijpassende riemen maken de look helemaal compleet. Perfect om te mixen & matchen.
