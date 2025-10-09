Vier feest in stijl met de eindejaarscollectie van Floris van Bommel

Dit eindejaar brengt Floris van Bommel de klassieke smokingschoen in drie bijzondere uitvoeringen, afgewerkt in hoogwaardig Italiaans kalfsleer. Het lakleer kreeg een subtiele metallic glans met lichtere en donkerdere nuances, waardoor optische diepte ontstaat. In de bovenste laag werd bovendien een fantasierijke reliëfdruk met zwarte accenten verwerkt. Het resultaat: een elegante gecraqueleerde look en dé feestelijke finishing touch voor elke outfit.

Credits: Floris van Bommel

En alsof dat nog niet genoeg is: bijpassende riemen maken de look helemaal compleet. Perfect om te mixen & matchen.