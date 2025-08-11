VILA Pre-Autumn 25 collectie: In-between Spaces

Gefotografeerd in de betonnen structuren van Espai Xavier Corberó, waar structuur en emotie samenkomen en licht een verhaal creëert, verkent deze pre-autumn collectie vier elementen die dit overgangsseizoen definiëren: tijdloze denim, aardse bruintinten, rijke texturen en moeiteloze jacks.

Tijdloze Denim

Klassieke denim silhouetten in een modern jasje, met eigentijdse snitten en wassingen. Veelzijdige items voor een garderobe in ontwikkeling.

Credits: VILA

Aardse Bruintinten

Aardse bruintinten zorgen voor warmte en stabiliteit. Ze zijn terug te vinden in zwierige jurken, comfortabele tops en ideale laagjeskleding.

Credits: VILA

Rijke Texturen

De collectie maakt gebruik van verschillende stoffen in jacks, tops en knitwear. Dit geeft diepte en dimensie aan elke look.

Credits: VILA

Moeiteloze Jacks

Lichtgewicht jacks vormen de perfecte laagjeskleding. Stijlvol en praktisch voor de overgang naar het nieuwe seizoen.

Credits: VILA

Elk item is perfect in balans. Zekerheid en verwachting, vertrouwdheid en ontdekking. Betekenisvolle momenten ontstaan in de overgang, tussen wat was en wat komen gaat. Omarm deze bijzondere tussenfase, vind schoonheid in transformatie en schrijf je eigen stijlverhaal terwijl de zomer plaatsmaakt voor de herfst.

Credits: VILA

